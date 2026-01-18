Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

18. januára 2026

Premiér Fico sa stretol s americkým prezidentom, témou bola Ukrajina aj kríza v EÚ – VIDEO, FOTO


Predseda vlády Robert Fico diskutoval s americkým prezidentom ...



696ca61905bc9706342076 676x451 18.1.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho súkromnom dome na Floride o viacerých témach vrátane vojny na Ukrajine. Premiér to uviedol vo videu, ktoré nahral na palube vládneho špeciálu. Na stretnutí bol podľa neho prítomný aj minister zahraničia Juraj Blanár a jeho americký náprotivok Marco Rubio.


Americkí predstavitelia sa podľa Fica zaujímali o postoje slovenskej vlády. „Pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji a na vojnu na Ukrajine dlhodobo vyjadrujeme vlastné, suverénne názory," vyhlásil premiér. Ako ďalej zdôraznil, aj v kontexte iných medzinárodných udalostí jasne deklaroval slovenský mierový postoj. „A názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomacia a vzájomné počúvanie sa," skonštatoval Fico.


Témou stretnutia bola podľa Fica aj Európska únia. „Pričom bola úplná zhoda v nazeraní na úniu ako na inštitúciu v hlbokej kríze," povedal predseda vlády. Pokiaľ ide o slovensko-americké vzťahy, podľa Fico v nich nie sú žiadne otvorené otázky.

Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico sa stretol s americkým prezidentom, témou bola Ukrajina aj kríza v EÚ – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

