Brožúrka o príprave na vojnu

U nás je z brožúrok senzácia

5.12.2024 (SITA.sk) - Je málo horších vecí v politike, ako robiť politiku tak, že sa živíte strachom ľudí, o ktorých sa máte starať. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na www.sita.sk to povedal Peter Bátor , bývalý stály predstaviteľ Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii Slovenský premiér Smer-SD ) podľa neho obyvateľov straší treťou svetovou vojnou. "Je absolútne nezodpovedné a cynické živiť sa strachom vlastných obyvateľov," skonštatoval.Švédska brožúrka o príprave obyvateľov na vojnový stav u nás upútala pozornosť preto, že Slováci nie sú na niečo také zvyknutí. Keby sme v takejto atmosfére vydali brožúrku o príprave na vojnu u nás, tak by, samozrejme, vznikla panika, poukázal Bátor."Tu sa ukazujú dôsledky toho, že my nepracujeme s verejnosťou ako by sme mali, že jej nevysvetľujeme pravdivo a objektívne, ale ju politicky strašíme a zbierame politické body na vyvolávaní strachu. No, a potom nemôžeme robiť veci, ktoré napríklad tie severské krajiny robia úplne bežne," hovorí Bátor.Dodal, že Briti napríklad majú brožúrku na osobnú bezpečnosť. Pre každého občana sú tam základy toho, ako by sa mal správať a čo by mal robiť, aby si zaistil základnú úroveň bezpečnosti.Fínsko je známe tým, že ich koncept totálnej obrany zahŕňa aj veľmi vysokú pripravenosť civilného obyvateľstva. Tam je preventívne vzdelávanie a informovanie úplne bežná vec. Pomaly každý Fín vie, čo by mal robiť, keby tam bola vojna. "Sú pripravení, lebo sa s nimi celé roky pracuje, vysvetľuje sa, vzdeláva, nestraší. My to robíme presne naopak," zhodnotil Peter Bátor.U nás je z brožúrok senzácia podľa neho len preto, lebo náš štát si dlhodobo neplní túto funkciu. "To je kritika nielen voči súčasnej vláde, ale naprieč celým spektrom. Aj keď je pravda, že súčasný premiér je už 14 rokov v úrade. Za tých 14 rokov sme nevydali nič takéto podobné a dnes sa veľa ľudí bojí," podotkol Bátor.