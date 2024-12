Silvestrovské oslavy sa blížia. V supermarketoch však pyrotechniku v roku 2024 nenájdete...

Ľudia si chcú počas sviatkov dopriať iskričky prskaviek alebo krásu ohňostrojov. Ako sme boli zvyknutí, pyrotechnika bola dostupná všade – v rôznych stánkoch, predajniach ba aj supermarketoch, a bola tak dostupná pre všetkých. Tento rok sa vďaka novému zákonu situácia zmenila a v supermarketoch si už zábavnú pyrotechniku nekúpite.

Kamenné predajne a overení predajcovia

Zábavnú pyrotechniku v tomto roku však stále nájdete u svojich overených predajcov v kamenných špecializovaných predajniach, ktoré majú predaj ohňostrojov a inej zábavnej pyrotechniky, povolený. K pyrotechnike sa teda dostanete bez problémov. Predajcovia však z dôvodu, že supermakety nebudú mať pyrotechniku skladom, hlásia možný veľký dopyt po pyrotechnike a dlhšie čakacie doby. Môže sa dokonca stať, že niektoré predajne budú mať v poslednej chvíli vypredané zásoby. Predajcovia preto odporúčajú, ak zvažujete nákup pyrotechniky, vyriešiť ho tento rok skôr, a to prostredníctvom nákupu cez e-shop, ako je pyroweb.sk, alebo zájsť do predajne skôr a nenechávať si to na poslednú chvíľu.

Ohňostroje povolené, petardy zakázané

V tomto roku tiež nadobudla platnosť novela zákona, ktorá hovorí o predaji a používaní zábavnej pyrotechniky. Mnohé médiá šíria dezinformácie o tom, ako je zábavná pyrotechnika zakázaná. Radi by sme uviedli toto na pravú mieru.

Predseda Asociácie predajcov pyrotechniky, Tomáš Šmitala, informuje verejnosť o tom, že zakázané sú iba petardy a ich kombinácie, resp. zábavná pyrotechnika, ktorá má iba efekt hluku. Ohňostroje, rakety so svetelným efektom, rímske sviece so svetličkami, prskavky, detská pyrotechnika, fontány a vulkány, dymovnice, pochodne – toto všetko je povolené a legálne - ako predávať, tak aj používať.

Použitie vo vymedzenom čase

Zábavnú pyrotechniku (okrem petárd a ich kombinácií), teda možno používať ako v predchádzajúcich rokoch. Jediným rozdielom je vymedzený čas, v ktorom pyrotechniku možno používať. Ten je stanovený na silvestrovskú noc od 18.00 do 02.00. Vyhýbať sa však treba miestam, ktoré sú 250 m od nemocníc, ZOO, domovov dôchodcov, útulkov, záchranných staníc pre zvieratá, atď. Odpaľovanie zábavnej pyrotechniky by teda nemalo rušiť hlavne tých najzraniteľnejších, ktorí potrebujú kľud. Tieto miesta, kde sa nesmie pyrotechnika odpaľovať, by ale mali byť vyznačené na mape, a toto si má vyriešiť každá obec/mesto.