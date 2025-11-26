Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. novembra 2025

Premiér Fico svojho poradcu Lajčáka neodvolá, nevidí na to žiadny dôvod


Miroslav Lajčák neurobil nič, čo by ma nútilo odvolávať ho z pozície poradcu predsedu vlády. Po výjazdovom rokovaní vlády v obci Vyšný Orlík (okres Svidník) to ...



Zdieľať
fico lajcak 676x451 26.11.2025 (SITA.sk) - Miroslav Lajčák neurobil nič, čo by ma nútilo odvolávať ho z pozície poradcu predsedu vlády. Po výjazdovom rokovaní vlády v obci Vyšný Orlík (okres Svidník) to vyhlásil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Na odvolanie premiér nevidí dôvod


Nevidí na Lajčákovo odvolanie žiadny dôvod. Učinil tak v reakcii na novinárske otázky týkajúce sa toho, ako plánuje v súvislosti s Lajčákom postupovať. Minulý týždeň v piatok totiž deklaroval, že rozhodnutie o tom, či Lajčáka odvolá z pozície poradcu predsedu vlády, padne v stredu.

Podľa medializovaných informácií mal byť totiž Lajčák v kontakte s dnes už zosnulým americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Fico vtedy uviedol, že ak sa preukáže, že Lajčák zlyhal, bude odvolaný.

Pozreli si všetky komunikácie


Ako premiér uviedol na stredajšej tlačovej besede, pozreli si všetky komunikácie, keďže sa nemienil rozhodovať na základe nejakých „bublín“.

Môžu mať ľudia rôzne názory na pána Lajčáka z hľadiska jeho politického pôsobenia. To nie je žiadne tajomstvo, že aj v našej strane má veľa odporcov za jeho politické postoje. Ale pre mňa je Miro Lajčák jeden excelentný diplomat s fantastickými skúsenosťami na zahraničnú politiku a s neuveriteľnými kontaktmi. Bol by som blázon, keby som takúto príležitosť nevyužil," deklaroval.

Reakcia Andreja Danka


Po Lajčákovom odvolaní volal aj predseda koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko, počas víkendu sa v diskusnej relácii verejnoprávneho rozhlasu Sobotné dialógy vyjadril, že kým bude poradca premiéra Miroslav Lajčák na Úrade vlády SR, tak tam nepôjde. Zdôraznil, že jeho výhrady k Lajčákovi nie sú osobné, ale profesionálne.

Neviem si predstaviť, že vkročím na úrad vlády, keď poradcom predsedu vlády má byť Lajčák," povedal líder národniarov. Zdôraznil ale, že premiér má právo vybrať si, no zároveň akcentoval, že vláda je orgánom nás všetkých. „Trvám na tom, že Lajčák musí vo svojej pozícii skončiť," uviedol v sobotu Danko.


Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico svojho poradcu Lajčáka neodvolá, nevidí na to žiadny dôvod © SITA Všetky práva vyhradené.

