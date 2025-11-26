|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 26.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kornel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. novembra 2025
Vláda na výjazdovom rokovaní vo okrese Svidník podporila projekty za takmer 2,5 milióna eur – VIDEO, FOTO
Tagy: Cestovný ruch Investície na Slovensku Ministerka hospodárstva SR Premiér Slovenskej republiky Výjazdové rokovanie vlády
Vláda SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Vyšný Orlík (okres Svidník) prerokovala a vzala na vedomie Analýzu sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce, ktorá ...
Zdieľať
26.11.2025 (SITA.sk) - Vláda SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Vyšný Orlík (okres Svidník) prerokovala a vzala na vedomie Analýzu sociálno-ekonomickej situácie v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce, ktorá identifikuje dlhodobé problémy regiónu v oblasti zamestnanosti, infraštruktúry, verejných služieb a rozvojových možností. Materiál obsahuje aj návrhy opatrení na ich riešenie. Kabinet zároveň schválil uvoľnenie viacerých balíkov finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa, celkovo vo výške takmer 2,5 milióna eur.
Najväčšie prostriedky v objeme takmer 1,96 milióna eur sú určené pre celkovo 149 projektov, ktoré sa týkajú rozvoja obcí a miest v dotknutých okresoch. Do okresu Svidník pritom putuje na 71 projektov 870-tisíc eur. Najvyššiu dotáciu vo výške 50-tisíc eur využije mesto Svidník na vybudovanie parkoviska v centre mesta.
Po 40-tisíc eur dostanú obce Nižný Orlík na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a Dukovce na rekonštrukciu havarijného stavu cesty a priľahlého svahu. Do okresu Stropkov je určených 702-tisíc eur, najviac 40-tisíc eur pôjde obci Breznica na rekonštrukciu budovy obecného úradu a výmenu zariadenia kuchyne, a pre obec Vislava na rekonštrukciu vnútorných priestranstiev obecného úradu. Celkovo v okrese podporili 45 projektov. V okrese Medzilaborce to bolo ďalších 310 500 eur na 24 projektov a zvyšných deväť projektov podporili sumou 73 500 eur.
Ďalšie financie smerujú na konkrétne menšie investície a komunitné projekty, napríklad dovybavenie kuchyne cirkevnej ZŠ v Prešove–Solivare vo výške 80-tisíc eur, podporu celoslovenského inovatívneho projektu zelených tém v hodnote 100-tisíc eur, rekonštrukcie kultúrnych domov, miestnych komunikácií či obecnej infraštruktúry za 20 až 50-tisíc eur, suma 100-tisíc eur poputuje pre novovzniknuté zariadenie pre seniorov Holubnica v meste Spišská Nová Ves.
Prostriedky sú určené napríklad aj na rekonštrukciu bývalej školy vo Veľkrope s cieľom vytvoriť múzeum 1. svetovej vojny, podporu spomienkového podujatia v Tokajíku, vytvorenie národopisnej expozície vo voľnej prírode v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, obnovu kultúrnych pamiatok, projekty škôl, sociálnych zariadení či zdravotníckych inštitúcií. Podporu získala aj obec Vyšný Orlík, kde sa zasadnutie konalo. Dostane 50-tisíc eur na rekonštrukciu miestneho kultúrneho domu.
Súčasťou uznesenia sú aj úlohy pre jednotlivé ministerstvá. Rezort hospodárstva má pokračovať v hľadaní investorov pre regióny, vrátane rokovaní so spoločnosťou Volvo o umiestnení výrobných kapacít v okrese Stropkov a spolupráci s miestnou spoločnosťou Tesla.
„Je tam stále pomerne veľká tradícia elektrovýroby. Z tohto dôvodu dostala ministerka hospodárstva Denisa Saková za úlohu vytvoriť všetky podmienky na komunikáciu medzi touto spoločnosťou a spoločnosťou Volvo o možných dodávkach pre automobilný priemysel. To isté bude robiť podpredsedníčka vlády aj so Svidníkom,“ konkretizoval po zasadnutí vlády premiér Robert Fico.
Ministerstvo životného prostredia má pripraviť legislatívne úpravy a analyzovať možnosti financovania vodovodov, kanalizácií, cyklotrás a aktualizovať manipulačný poriadok vodnej nádrže Veľká Domaša. Rezort dopravy dostal úlohu pripraviť verejné obstarávania na nové mosty na ceste I/21 a pokračovať v príprave úseku rýchlostnej cesty R4. Ministerstvo investícií má vypracovať metodiku pre opatrenia v prioritných okresoch, ktorá sa má využívať aj pri výjazdových rokovaniach vlády.
Ďalšie úlohy sa týkajú podpory sociálnej ekonomiky, možností rozvoja kultúrneho turizmu v Medzilaborciach, prípravy projektov v oblasti športovej infraštruktúry v Stropkove či podpory investícií v oblasti školstva a kultúry. V oblasti kultúry Fico avizuje naštartovanie pilotného projektu na podporu a rozvoj turistického ruchu využívajúceho miestne kultúrne pamiatky, ktorý má koordinovať ministerka kultúry.
Premiér avizoval, že výjazdové rokovania budú pokračovať aj v budúcom roku. V pláne je celkovo 12 zasadnutí v regiónoch, každé sa bude venovať situácii v troch okresoch. Takto majú pokryť zhruba polovicu územia Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Vláda na výjazdovom rokovaní vo okrese Svidník podporila projekty za takmer 2,5 milióna eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Financie poslúžia na rozvoj obcí a miest
Najväčšie prostriedky v objeme takmer 1,96 milióna eur sú určené pre celkovo 149 projektov, ktoré sa týkajú rozvoja obcí a miest v dotknutých okresoch. Do okresu Svidník pritom putuje na 71 projektov 870-tisíc eur. Najvyššiu dotáciu vo výške 50-tisíc eur využije mesto Svidník na vybudovanie parkoviska v centre mesta.
Po 40-tisíc eur dostanú obce Nižný Orlík na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a Dukovce na rekonštrukciu havarijného stavu cesty a priľahlého svahu. Do okresu Stropkov je určených 702-tisíc eur, najviac 40-tisíc eur pôjde obci Breznica na rekonštrukciu budovy obecného úradu a výmenu zariadenia kuchyne, a pre obec Vislava na rekonštrukciu vnútorných priestranstiev obecného úradu. Celkovo v okrese podporili 45 projektov. V okrese Medzilaborce to bolo ďalších 310 500 eur na 24 projektov a zvyšných deväť projektov podporili sumou 73 500 eur.
Ďalšie financie smerujú na konkrétne menšie investície a komunitné projekty, napríklad dovybavenie kuchyne cirkevnej ZŠ v Prešove–Solivare vo výške 80-tisíc eur, podporu celoslovenského inovatívneho projektu zelených tém v hodnote 100-tisíc eur, rekonštrukcie kultúrnych domov, miestnych komunikácií či obecnej infraštruktúry za 20 až 50-tisíc eur, suma 100-tisíc eur poputuje pre novovzniknuté zariadenie pre seniorov Holubnica v meste Spišská Nová Ves.
Sakovej ministerstvo bude hľadať investorov
Prostriedky sú určené napríklad aj na rekonštrukciu bývalej školy vo Veľkrope s cieľom vytvoriť múzeum 1. svetovej vojny, podporu spomienkového podujatia v Tokajíku, vytvorenie národopisnej expozície vo voľnej prírode v SNM – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, obnovu kultúrnych pamiatok, projekty škôl, sociálnych zariadení či zdravotníckych inštitúcií. Podporu získala aj obec Vyšný Orlík, kde sa zasadnutie konalo. Dostane 50-tisíc eur na rekonštrukciu miestneho kultúrneho domu.
Súčasťou uznesenia sú aj úlohy pre jednotlivé ministerstvá. Rezort hospodárstva má pokračovať v hľadaní investorov pre regióny, vrátane rokovaní so spoločnosťou Volvo o umiestnení výrobných kapacít v okrese Stropkov a spolupráci s miestnou spoločnosťou Tesla.
„Je tam stále pomerne veľká tradícia elektrovýroby. Z tohto dôvodu dostala ministerka hospodárstva Denisa Saková za úlohu vytvoriť všetky podmienky na komunikáciu medzi touto spoločnosťou a spoločnosťou Volvo o možných dodávkach pre automobilný priemysel. To isté bude robiť podpredsedníčka vlády aj so Svidníkom,“ konkretizoval po zasadnutí vlády premiér Robert Fico.
Plánujú aj rozvoj kultúrneho turizmu
Ministerstvo životného prostredia má pripraviť legislatívne úpravy a analyzovať možnosti financovania vodovodov, kanalizácií, cyklotrás a aktualizovať manipulačný poriadok vodnej nádrže Veľká Domaša. Rezort dopravy dostal úlohu pripraviť verejné obstarávania na nové mosty na ceste I/21 a pokračovať v príprave úseku rýchlostnej cesty R4. Ministerstvo investícií má vypracovať metodiku pre opatrenia v prioritných okresoch, ktorá sa má využívať aj pri výjazdových rokovaniach vlády.
Ďalšie úlohy sa týkajú podpory sociálnej ekonomiky, možností rozvoja kultúrneho turizmu v Medzilaborciach, prípravy projektov v oblasti športovej infraštruktúry v Stropkove či podpory investícií v oblasti školstva a kultúry. V oblasti kultúry Fico avizuje naštartovanie pilotného projektu na podporu a rozvoj turistického ruchu využívajúceho miestne kultúrne pamiatky, ktorý má koordinovať ministerka kultúry.
Premiér avizoval, že výjazdové rokovania budú pokračovať aj v budúcom roku. V pláne je celkovo 12 zasadnutí v regiónoch, každé sa bude venovať situácii v troch okresoch. Takto majú pokryť zhruba polovicu územia Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Vláda na výjazdovom rokovaní vo okrese Svidník podporila projekty za takmer 2,5 milióna eur – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cestovný ruch Investície na Slovensku Ministerka hospodárstva SR Premiér Slovenskej republiky Výjazdové rokovanie vlády
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ako vybrať ideálnu vaňu s dvierkami pre seniorov do vašej kúpeľne
Ako vybrať ideálnu vaňu s dvierkami pre seniorov do vašej kúpeľne
<< predchádzajúci článok
Premiér Fico svojho poradcu Lajčáka neodvolá, nevidí na to žiadny dôvod
Premiér Fico svojho poradcu Lajčáka neodvolá, nevidí na to žiadny dôvod