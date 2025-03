Premiér Fico svojím priklonením na stranu Putina a Trumpa škodí Slovensku, skonštatoval Šimečka

Ponižujúce správanie Donalda Trumpa

Nevyhnutnosť okamžitého prímeria

1.3.2025 (SITA.sk) - Ak sa predseda vlády Robert Fico stavia na stranu Vladimíra Putina Donalda Trumpa proti našim najbližším partnerom v Európskej únii a proti Ukrajine, ktorá statočne bráni nielen svoju samostatnosť, ale aj nás a dodržiavanie medzinárodného práva, najviac tým škodí Slovensku.Na sociálnej sieti to skonštatoval predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že premiér nechápe, že životným záujmom Slovenska je bezpečná a ekonomicky silná Európa.„Jediná štátnická reakcia na ponižujúce správanie amerického prezidenta v Bielom dome by bola ešte väčšia podpora európskej jednoty a Ukrajiny. Žiaľ, premiér Fico opäť nedokázal prekročiť svoj vlastný tieň,“ vyhlásil Šimečka.Fico v reakcii na hádku amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uviedol, že SR nepodporí Ukrajinu ani finančne, ani vojensky, aby mohla pokračovať vo vojne.„Ak tak urobia iní, budeme to rešpektovať. SR má výhrady k nereálnej stratégii ´mier prostredníctvom sily´, ktorá má poslúžiť len ako dôvod na pokračovanie vojny na Ukrajine. Ukrajina nebude nikdy taká silná, aby mohla rokovať z pozície vojenskej sily,“ zdôraznil Fico.Ako ďalej uviedol, SR do záverov summitu EÚ naplánovaného na (štvrtok 6. marca) navrhuje, okrem iného, nevyhnutnosť okamžitého prímeria bez ohľadu na moment dosiahnutia konečnej mierovej dohody, čo podľa neho prezident Zelenský a veľká časť členských krajín EÚ odmieta. SR tiež podľa Fica žiada, aby sa v záveroch objavila výslovná požiadavka opätovne otvoriť tranzit plynu cez Ukrajinu do SR a západnej Európy.