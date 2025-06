Premiér Fico v telefonáte s rakúskym kancelárom Stockerom vyjadril ľútosť nad útokom v Grazi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.6.2025 (SITA.sk) - Úprimnú ľútosť a sústrasť v súvislosti s tragickými udalosťami v meste Graz, kde 21 – ročný Rakúšan usmrtil 11 ľudí vrátane seba, vyjadril v piatkovom telefonáte predseda vlády SR Robert Fico so spolkovým kancelárom Rakúskej republiky Christianom Stockerom „Upozornil som spolkového kancelára, že aj na Slovensku je situácia mimoriadne napätá a nemôžeme úplne vylúčiť útoky podobného typu predovšetkým z politických dôvodov. S Christianom Stockerom sme si vymenili názory ohľadne plánu Európskej komisie zastaviť dovoz plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska do Európy a pozval som ho na vzájomné neformálne stretnutie, ktoré by sa mohlo uskutočniť v najbližších dňoch, či už na Slovensku alebo v Rakúsku,“ informoval o telefonickom rozhovore Robert Fico.Rakúsky spolkový kancelár podľa neho návrhom na stretnutie súhlasil. O telefonáte informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR