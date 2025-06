Schengenská dohoda má 40 rokov, podľa ministra Blanára prispieva ku kvalite života občanov a posilňuje ekonomiky

40. výročie

V 40. roku výročia svojej existencie zahŕňa európska zóna voľného pohybu 29 krajín a 450 miliónov Európanov. Spája tak 25 z 27 členských štátov Európskej únie (okrem Cypru a Írska) a všetkých členov Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Slovensko vstúpilo do schengenskej zóny 21. decembra 2007. Naposledy sa schengen rozšíril tento rok o Bulharsko a Rumunsko.





14.6.2025 (SITA.sk) - Schengenská dohoda nie je podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára len projekt na papieri, ale je to výsledok partnerstva, ktorý prispieva ku kvalite života našich občanov a posilňuje naše ekonomiky.Ako uviedol pri príležitostipodpísania Schengenskej dohody , je nesmierne dôležité, aby sa schengenský priestor vrátil do svojho plne funkčného stavu.Schengenská dohoda vytvorilazáklad pre vytvorenie spoločného priestoru bez vnútorných hraníc v Európe. Podľa slov šéfa slovenskej diplomacie sa za štyri desaťročia stala celosvetovo najväčšou spoločnou oblasťou viacerých štátov s voľným pohybom osôb, tovarov, služieb a kapitálu.„Slovensko je súčasťou schengenu už vyše 17 rokov, vďaka čomu môžu Slovenky a Slováci jednoduchšie cestovať, študovať či pracovať v rámci členských štátov, firmy a slovenské hospodárstvo profitujú z rýchlejšej logistiky a v regiónoch sa zintenzívnila cezhraničná výmena,“ povedal minister Blanár. Schengenský priestor však dnes podľa rezortu zahraničných vecí čelí viacerým výzvam. V dôsledku nárastu nelegálnej migrácie a s ňou spojených bezpečnostných hrozieb niektoré členské štáty Európskej únie dočasne obnovili kontroly na svojich vnútorných hraniciach.„Aby bol schengen silný, je potrebné lepšie chrániť vonkajšie hranice Únie a pracovať na efektívnych riešeniach, ktoré budú mať reálny vplyv na zastavenie nelegálnej migrácie do Európy,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie s tým, že vláda SR konzistentne presadzuje zvýšenie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Okrem ochrany schengenskej hranice s Ukrajinou vysiela Slovensko príslušníkov polície aj na pomoc pri ochrane schengenskej hranice Maďarska so Srbskom.