Premiér Heger avizuje očkovanie proti koronavírusu aj u obvodných lekárov a apeluje na politikov

aktualizované 18. júna 10:43



Vakcíny sú bezpečné

Spolupráca medzi štátom a samosprávami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.6.2021 (Webnoviny.sk) -Premiér Eduard Heger OĽaNO ) si myslí, že nie je šťastné, ak sa politici vyjadrujú negatívne o vakcinácii ako takej. História podľa jeho slov jasne ukázala, že vakcína „vyprevadila" už mnohé vírusy.Uviedol to počas brífingu v obci Široké (okres Prešov), v ktorej navštívil očkovacie centrum. Podľa neho je dôležité, aby aj ľudia, ktorí sú verejné osoby, komunikovali pravdivo a zrozumiteľne voči občanom.Premiér Heger zároveň ubezpečil, že všetky vakcíny používané na Slovensku sú bezpečné.„Vieme, že by sme nedovolili, aby nejaká vakcína, ktorá nie je bezpečná alebo účinná, bola uvoľnená na slovenský trh. Všetky vakcíny, ktoré máme sú bezpečné, sú účinné,“ poznamenal s tým, že je už na každom človeku, akú vakcínu si vyberie.„Pre nás bolo dôležité zabezpečiť dostupnosť vakcín, dostupnosť miest, byť blízko k ľuďom, to robíme a to je úloha štátu,“ dodal.Heger tiež povedal, že ďalším dôležitým krokom v boji proti pandémii očkovaním sú ambulantní lekári. Ako vyplýva z jeho vyjadrenia, vakcíny by sa k ľuďom mohli dostať prostredníctvom obvodných lekárov začiatkom budúceho mesiaca.„Ľudia poznajú svojho lekára, dôverujú mu a myslím, že práve títo lekári vedia omnoho lepšie vysvetliť pacientom, ktorých poznajú, čo môžu od očkovania očakávať, vedia to správne načasovať,“ povedal. Z tohto pohľadu je to podľa jeho slov dôležitý a správny krok.Očkovanie označil premiér za jedinú a najúčinnejšiu zbraň proti pandémii. Ocenil v tomto smere aj fungujúcu spoluprácu medzi štátom a samosprávami, vďaka ktorej je možné dostať sa s očkovaním omnoho bližšie k ľuďom. Vyzdvihol tiež prácu výjazdových očkovacích tímov.„Vidíme, že je mnoho ľudí, ktorí tomu rozumejú, vedia, že sa chcú dať zaočkovať. Potrebujeme im tú vakcínu poskytnúť čo najbližšie. Tým, že očkovacie centrá, aj veľkopacitné, sú vo veľkých mestách, nie každý má možnosť tam prísť aj počas pracovnej doby a podobne. Preto urobíme tento krok, že prídeme úplne najbližšie k pacientom,“ uzavrel Heger.