Premiér Heger dostal prvú dávku vakcíny proti koronavírusu, s tempom očkovania na Slovensku je spokojný

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger OĽaNO ) je spokojný s tempom očkovania, no je potrebné podľa neho pridať vo vysvetľovaní a propagácií očkovania. Uviedol to po prvej dávke vakcíny od firmy AstraZeneca. Zaočkovaný bol v sobotu vo veľkokapacitnom stredisku na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.Na vakcínu sa prihlásil pred týždňom cez čakáreň, keďže bola otvorená jeho veková kategória. Zdôraznil, že vakcinácia je najrýchlejším spôsobom, ako vieme pandémiu poraziť.Heger sa poďakoval mladým ľuďom, ktorí sa prihlásili na očkovanie a chceli tak pomôcť v boji proti ochoreniu.Mrzí ho však, že okolo tohto očkovania vznikli dezinformácie a termíny boli zrušené. Verí však, že mladí ľudia to pochopia s tým, že vakcíny potrebujú „ich rodičia či starí rodičia“, ktorí sú ohrození viac.Od spustenia vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 bolo na Slovensku zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 1 076 421 osôb, za piatok 30. apríla ich pribudlo 12 821. Druhú dávku vakcíny dostalo už celkovo 498 352 ľudí.