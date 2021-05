Prínos členstva Slovenska v Európskej únii sa nedá merať iba peniazmi, tvrdí Veronika Remišová

Väčší vplyv a význam Slovenska

EÚ vníma ako spoločný projekt, ktorého chyby či nedostatky sú aj problémami Slovenska.

Spoločné riešenie problémov

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Prínos členstva v Európskej únii (EÚ) sa nedá merať iba peniazmi. Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová Za ľudí ) vo svojom stanovisku, ktoré poskytlo tlačové oddelenie strany Za ľudí.Ako vysvetlila Remišová, členstvo Slovensku prinieslo aj spolupatričnosť s ostatnými národmi Európy.Podľa Remišovej vzájomné výmeny študentov a mládeže, bezvízový styk s množstvom krajín mimo EÚ, či priestor bez hraníc zlepšujú kvalitu života, prinášajú pracovné miesta a umožňujú rozvoj ľudí.„Členstvo v EÚ zároveň zvyšuje vplyv a význam Slovenska vo svete, keďže naši poslanci a ministri rozhodujú o pravidlách pre jeden z najväčších spoločných ekonomických priestorov na svete,“ priblížila.Vysvetlila, že tie je potrebné spoločne riešiť a zlepšiť efektivitu fungovania tak, aby to prinášalo čo najväčší prospech pre ľudí, podniky a tvorbu pracovných miest. Podotkla, že Slovensko je v tom spolu s ostatnými krajinami.Slovensko si v sobotu pripomína 17. výročie svojho vstupu do EÚ. Slovenská republika sa 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami stala súčasťou európskeho spoločenstva.