Premiér Heger ocenil slovenských športovcov na zimných paralympijských hrách

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vyzdvihol drinu, neoblomnosť a odvahu slovenských športovcov, ktorí reprezentovali Slovensko na zimných paralympijských hrách v Pekingu . Na dnešnom stretnutí so športovcami sa im poďakoval za reprezentáciu Slovenska a za cenné kovy, ktoré priniesli.

Mrzí ho však, že vojna na Ukrajine zatienila víťazstvá a výsledky slovenských paralympionikov. Slovenskí paralympionici dokázali už štvrté zimné hry za sebou vybojovať aspoň tri zlaté medaily. Okrem nich získali aj tri bronzové medaily. V hodnotení úspešnosti krajín obsadili na základe získaných medailí desiate miesto.

21.3.2022 -„Teším sa na spoluprácu, keď sa trochu upokoja tieto časy, aby sme vám tie podmienky zlepšili a mohlo medzi vás pribudnúť viacej športovcov, ktorí si budú chcieť pomerať sily s tými najlepšími a prinesú ďalšie vzácne kovy,“ povedal.Paralympionici podľa neho dopĺňajú mozaiku rozvoja športu, a to v zmysle, že každý človek by mal mať prístup k športu. Vníma ich tiež ako svetlo, ktoré ukazuje bezbariérovosť spoločnosti.Uznal, že v tejto oblasti má Slovensko limity. Z tohto dôvodu chce so športovcami úzko spolupracovať, aby tieto oblasti posunuli dopredu. Verí, že spoločne dokážu, aby mali športovci viac zdrojov, aby sa mohli rozvíjať a ďalší ľudia dostali príležitosť.