Vlhovú bol na finále povzbudzovať Kollár aj ďalší politici, vraj si tam však s ňou nešli robiť fotky

21.3.2022 - Medzi desiatkami slovenských priaznivcov, ktorí vycestovali za Petrou Vlhovou na finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní do Francúzska, bolo aj niekoľko politikov.Pozornému oku v priamych televíznych prenosoch zo záverečného ženského slalomu a obrovského slalomu sezóny neušlo, že Vlhovú povzbudzoval v cieli aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár a tiež poslanci Ján Krošlák Romana Tabak . Politikov pozval do dejiska finále Svetového pohára Vlhovej manažér Richard Galovič."Do Courchevelu sme pricestovali za účelom ukázať predstaviteľom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) , že stojíme za nedávno vzniknutým Zväzom slovenského lyžovania, ktorého je Peťa súčasťou. Nešli sme sa sem fotiť, či priživovať na jej veľkolepom úspechu. Žiaľ, mnohí si to mylne myslia,“ skonštatoval Ján Krošlák priamo z dejiska finále SP podľa webu sport24.pluska.sk. Po sobotňajšom slalome, v ktorom 26-ročná Slovenka obsadila tretiu priečku a neskôr prevzala malý glóbus za sezónny triumf v najviac točivej disciplíne, absolvovala spomenutá trojica politikov s olympijskou šampiónkou z Pekingu aj večeru."Bolo to milé stretnutie a celkovo sa mi v tomto lyžiarskom stredisku veľmi páči. Bol som lyžovať už všelikde, ale takýto nádherný a obrovský rezort s viac než 620 kilometrami zjazdoviek som ešte nevidel,“ podotkol Krošlák.Na záver bývalý úspešný tenista pre Plusku ešte dodal: "Budem sa opakovať, ale nešli sme tam sa s Petrou fotiť z každej strany a ukazovať sa na fotkách s malým glóbusom. Lyžovanie je pre mňa úžasný šport. Odmalička som lyžoval, s otcom som pravidelne chodil na lyžiarske kurzy."