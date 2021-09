Premiér Heger po odchode pápeža vyzýva na budovanie krajiny s platnými zákonmi, ktorá sa postará o slabých (video+foto)

Presadené zmeny nenásilnou cestou

Poďakovanie organizátorom a pútnikom

Pápeža vyprevadili Kollár aj prezidentka

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vyzval na budovanie krajiny, ktorá sa stará aj o slabých a kde zákony platia pre každého. Uviedol to vo svojom videopríhovore po vyprevadení pápeža Františka na bratislavskom letisku.Dodal, že sa zúčastnil na všetkých jeho verejných vystúpeniach v Košiciach, Prešove aj v meste Šaštín – Stráže. Za dôležitý pápežov odkaz pre Slovensko označil jeho vyjadrenie k spravodlivosti, ktorá, ak sa má stať konkrétnou, tak treba viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať zákon.Hegera sa dotkla aj výzva Svätého Otca, aby Slovensko bolo posolstvom pokoja v srdci Európy. Doplnil, že v náročných časoch, ktoré spoločnosť žije, pápež pripomenul, že veľké zmeny v slovenskej histórii sa podarilo presadiť pokojnou a nenásilnou cestou.Podľa neho aj teraz Slovensko stojí pred veľkými zmenami, ako je obnova krajiny či celej Európy po ťažkej pandémii. Po povzbudení slovami pápeža by sa mal tento reštart využiť na prehodnotenie životného štýlu, ktorý občania vedú.„Opusťme cestu konzumu a materiálneho zisku. Budujme krajinu, ktorá sa stará o všetkých aj o slabých či marginalizovaných. Budujme krajinu, kde zákony platia rovnako pre všetkých a kde, ako povedal Svätý Otec, spravodlivosť nikdy nie je na predaj,“ povedal Heger. Pápež tiež ukázal, ako má krajina kráčať v jednote aj napriek odlišnostiam. Vyzval, aby sa Slovensko pokúsilo udržať túto jednotu čo najdlhšie.Predseda vlády SR sa v príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa na príprave návštevy podieľali. „Pozeral sa na vás celý svet a vy ste to zvládli na výbornú,“ zhodnotil.Tiež vyjadril vďaku pútnikom a návštevníkom za privítanie pápeža a za dôstojný priebeh všetkých podujatí. Poďakovanie smeroval aj obyvateľom miest, do ktorých pápež zavítal, že rešpektovali rozsiahle dopravné obmedzenia súvisiace s návštevou.Pápež František pricestoval na návštevu Slovenska v nedeľu 12. septembra. V Bratislave navštívil prezidentku s predstaviteľmi politického, spoločenského a kultúrneho života. Navštívil centrum Sestier Matky Terezy a tiež židovskú komunitu.Počas utorka 14. septembra v Prešove odslúžil omšu a v Košiciach sa stretol s rómskou komunitou na Luníku IX. Na košickom štadióne sa stretol s mladými. Svoju návštevu zavŕšil v stredu 15. septembra slávnostnou svätou omšou pri Národnej svätyni v Šaštíne.Oficiálne bola ukončená na rozlúčkovom ceremoniáli na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, kde na ploche letiska sa s ním rozlúčili okrem prezidentky Zuzany Čaputovej aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), premiér Eduard Heger, primátor Bratislavy Matúš Vallo a predstavitelia duchovnej obce na Slovensku.