Počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne potrebovali ľudia zdravotnú pomoc, zasahovali aj leteckí záchranári (foto)

Kolapsy a kuriózne prípady

Posilnená tiesňová linka

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Počas stretnutia s pápežom Františkom v meste Šaštín – Stráže v stredu potrebovalo pomoc od zdravotníckych záchranárov a dobrovoľníkov Slovenského červeného kríža 47 pacientov. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Doplnila, že do nemocníc previezli päť osôb, z toho dvoch letecky – s diagnózami náhla cievna mozgová príhoda a infarkt myokardu. Zvyšných troch pacientov záchranári transportovali do nemocníc s ťažkým zranením ramena a so stavom po kolapse, spojeným s bezvedomím.Medzi najčastejšie zdravotné ťažkosti tak patrili kolapsy, úrazy a bolesti dolných končatín a hypotenzia. Záchranari pomáhali aj pri kurióznych prípadoch, ako je prisatý kliešť a chrobák v uchu.Krčová podotkla, že zdravotníci dvoch pacientov po nahlásení zdravotných ťažkostí na mieste nenašli. Predpokladajú, že sa im zlepšil zdravotný stav a pôvodne nahlásené miesto preto opustili.Stredisko v súvislosti s pastoračnou návštevou pápeža Františka na Slovensku posilnilo tiesňovú linku 155 vo všetkých krajských operačných strediskách. Verejné priestory zaisťovali dobrovoľníci Slovenského červeného kríža (SČK), Záchranná zdravotná služba (ZSS) Bratislava Posádky záchranárov aj ambulancie záchrannej zdravotnej služby boli k dispozícii návštevníkom na pevných stanovištiach.V meste Šaštín – Stráže, Košiciach a Prešove dvojice operátorov z linky 155 priamo v dispečerskom stredisku na mieste zabezpečovali komunikáciu medzi krajskými operačnými strediskami a posádkami ZZS a SČK, ako aj logistiku a manažment pomoci pre pacientov.