Premiér Heger sa nevyjadril k otázkam o dôvere Žilinkovi, jeho úlohou je upokojovať situáciu

Premiérovou úlohou je upokojovať situáciu

Mikulec má jeho dôveru

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády Eduard Heger nechcel v diskusnej relácii televízie TA3 V politike povedať, či má generálny prokurátor Maroš Žilinka jeho dôveru. Uviedol, že nepotrebuje dávať „silné vyhlásenia“, ale prinášať odborné riešenia.Premiér očakáva, že už v pondelok budú lídri koalície na koaličnej rade hovoriť o prvých záveroch odbornej komisie na zúženie paragrafu 363 Trestného poriadku, na základe ktorého generálna prokuratúra zbavila obvinenia exriaditeľa tajnej služby Vladimíra Pčolinského „Rozumiem ľuďom, ktorí momentálne prežívajú, že spravodlivosť utrpela silnú porážku,“ vyhlásil Heger s tým, že jeho úlohou je upokojovať situáciu.Koalícia sa minulý týždeň dohodla na zriadení pracovnej skupiny na preskúmanie a úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Na základe tohto paragrafu generálna prokuratúra 31. augusta zrušila obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomírovi Arpášovi a jeho manželke Dane Arpášovej a tiež dve obvinenia voči exriaditeľovi tajnej služby Pčolinskému. V koalícii okrem hnutia Sme rodina tento krok prokuratúry vyvolal kritiku.Rozhodnutie prokuratúry tento týždeň na tlačovej besede vysvetľoval generálny prokurátor Žilinka. Na tlačovku však nepustili Denník N, Sme a portál Aktuality. Premiér uviedol, že ho to prekvapilo. „Na úrade vlády sú všetci akreditovaní novinári vítaní,“ poznamenal Heger.Verejné podujatia v rámci návštevy pápeža Františka budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonané ochorenie COVID-19). Heger v tejto súvislosti uviedol, že je to v rukách úradu verejného zdravotníctva a organizátora. Pôvodne mali ísť na omše s pápežom iba zaočkovaní ľudia. Premiér tvrdí, že toto rozhodnutie „v žiadnom prípade“ nebolo na podporu rastu zaočkovanosti, ale z dôvodu ochrany zdravia. Príchod pápeža označil za veľkú vec. „Je to veľkým požehnaním,“ dodal predseda vlády.Heger odmietol, že by chcel na čele hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OľaNO) vymeniť Igora Matoviča . V súvislosti s návrhom opozície na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) sa Heger vyjadril, že minister má jeho dôveru. Predpokladá, že o odvolaní Mikulca sa bude hovoriť na riadnej septembrovej schôdzi parlamentu, ale podľa neho je to „parketa“ poslaneckého klubu OĽaNO.