VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Poteší nás po daždivom auguste neskoré leto?

Tohtoročný august vonkoncom nezodpovedal našim vžitým predstavám o tomto mesiaci. Namiesto stabilného slnečného počasia priniesol vlny výrazného ochladenia a intenzívne zrážky. Bude aj takýto aj september, alebo nás čakajú prívetivé dni neskorého leta?





„Mesačné úhrny zrážok za august dosiahli na niektorých staniciach rekordnú úroveň,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). „Zaujímavosťou je napríklad Čadca, kde sa zaznamenáva počasie od roku 1901. V tohtoročnom auguste tam spadlo 244 milimetrov zrážok, čo je najvyšší mesačný úhrn za posledných stodvadsať rokov. Je to veľmi významná hodnota. Na viacerých staniciach, kde sa zrážky zaznamenávajú viac než sto rokov, sa potom august 2021 umiestnil na druhej priečke. Napríklad v Ružomberku spadlo tento rok v auguste 170 milimetrov, čo je druhý najvyšší úhrn od roku 1901.“



Rekordy padali aj na ďalších meteorologických staniciach. Na Chopku, kde je stanica v prevádzke od roku 1955, spadlo v auguste 262 mm zrážok, teda opäť dosiaľ najvyššia nameraná hodnota pre toto obdobie. V Lieseku spadlo 219 mm dažďa – rekord od roku 1987. V Podolínci na Spiši, kde sú k dispozícii údaje od roku 1961, zaznamenali 181 mm. V Dolnom Hričove spadlo 212 mm zrážok, teda najviac od roku 1975. A napríklad v Moravskom Svätom Jáne, kde sa počasie sleduje od roku 1997, to bol takisto augustový rekord – 160 milimetrov.

„Je tu viac príkladov, ktoré potvrdzujú, že bol tohtoročný august bohatý na zrážky. Ak sa pozrieme do minulosti, boli takéto augusty v roku 1996 alebo v roku 2010, čo bol celkovo rok na viacerých staniciach zrážkovo extrémny,“ uviedol Pavel Faško.



Priemerná augustová teplota sa podľa jeho slov na niektorých miestach pohybovala na úrovni dlhodobého priemeru, prípadne bola aj nižšia. Samozrejme záleží aj na tom, či sa porovnáva s tridsaťročným obdobím 1981-2010 alebo s troma desaťročiami pred výraznejším nástupom klimatickej zmeny, teda napríklad s rokmi 1961-1990.



V Bratislave na letisku dosiahla priemerná mesačná augustová teplota 20,5 stupňa, priemer za roky 1981-2010 predstavuje 20,7 °C, priemer z rokov 1961-1990 je však pre august len 19,3 °C. „Najmä v letných mesiacoch sa dlhodobé priemerné hodnoty teploty vzduchu v posledných desaťročiach výrazne zmenili,“ dodal Faško.



Relatívne nízke hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu mal august na viacerých miestach západného Slovenska. V Kuchyni to bolo 18,6 °C (priemer za obdobie 1981-2010 je 19,7 °C). V Piešťanoch bola augustová priemerná mesačná teplota vzduchu 18,7 °C (dlhodobý priemer je 19,6 °C). V Košiciach namerali 19 °C (dlhodobý priemer je 19,5 °C).



„Stanice na západnom Slovensku totiž zasahovali chladnejšie vzduchové hmoty pri svojom postupe najskôr a spôsobovali tu výraznejší pokles teplôt, než na východe a predovšetkým juhovýchode Slovenska,“ doplnil klimatológ.



Predpovede sľubujú na najbližšie dni slnečné počasie s teplotou vzduchu, ktorá môže na niektorých miestach vystúpiť nad hranicu 25 stupňov Celzia, čo znamená, že sa opäť vyskytnú letné dni. „Vo štvrtok 2. septembra už dosiahla v Dudinciach maximálna denná teplota vzduchu 25,2 stupňa, teda sa po ôsmich dňoch bol zaregistrovaný letný deň. A určite ich bude ešte niekoľko. Nepoužil by som však termín babie leto, ktoré prichádza neskôr – hovoril by som radšej o neskorom lete. Iná otázka je, ako dlho príjemné počasie vydrží. V auguste totiž spôsobovala vpády chladného vzduchu tlaková výš v priestore medzi Islandom a Britskými ostrovmi. Ona tam nemá byť, ale stále tam zotrváva, aj keď sa rozmiestnenie tlakových útvarov trochu prestavalo. Ak by sa vrátilo do pôvodnej polohy, znamenalo by to pre nás zasa len nepriaznivé počasie,“ vysvetlil Pavel Faško zo SHMÚ.

NEDEĽA 5.9.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 10° až 3 °C

Maximálna teplota: 16° až 23 °C

S vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 6.9.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 9° až 1 °C

Maximálna teplota: 17° až 23 °C

S vietor do 4 m/s



UTOROK 7.9.2021

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 10° až 1 °C

Maximálna teplota: 18° až 25 °C

JV vietor 1 až 5 m/s



STREDA 8.9.2021

Polooblačno až oblačno. Výnimočne prehánky.

Minimálna teplota: 14° až 5 °C

Maximálna teplota: 18° až 25 °C

JV vietor 2 až 7 m/s



ŠTVRTOK 9.9.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 12° až 5 °C

Maximálna teplota: 18° až 25 °C

JV vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 10.9.2021

Skoro jasno.

Minimálna teplota: 12° až 5 °C

Maximálna teplota: 18° až 26 °C

JV vietor 2 až 6 m/s



Zdroj: imeteo.sk