Premiér Heger sa stretne s pápežom Františkom a vyzval Putina k zastaveniu agresie na Ukrajine

14.3.2022 - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) sa bude v pondelok s pápežom Františkom rozprávať o situácii na Ukrajine. Povedal to v nedeľu 13. marca po príchode do Ríma a vyzdvihol postoj hlavy Katolíckej cirkvi, ktorá sa zasadzuje za nastolenie mieru na Ukrajine.Heger má v pláne pápežovi Františkovi poďakovať aj za aktivity cirkvi na slovensko-ukrajinskej hranici. Slovenský premiér sa stretne aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom . Stanovisko Hegera poskytla jeho hovorkyňa Ľubica Janíková „Krutosť, ktorú vidíme v súčasnosti u našich priateľov a susedov na Ukrajine nemá obdobu a v 21. storočí už vonkoncom. Nikdy sme nečakali, že sa dožijeme takejto krutosti za nášho života. Je to pre nás veľké ponaučenie. Mier nie je samozrejmosť a musí za neho bojovať každý človek. O to viac v tomto čase. Ja som preto veľmi rád, že svätý otec veľmi jasne poukazuje na dôležitosť mieru. Vyzýva Vladimira Putina , aby zastavil túto agresiu a v tomto sa celé Slovensko a celý vyspelý svet pridávame," povedal Heger.