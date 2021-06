Premiér Heger sa stretol so zástupcami samospráv, chce s nimi diskutovať pravidelnejšie

Priority a otázky

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger OĽaNO ) plánuje diskutovať so samosprávami pravidelnejšie. Ako uviedol na tlačovej konferencii po úvodnom stretnutí so zástupcami samospráv, fórum na komunikáciu so samosprávami na Slovensku chýba.To by mohli zaplniť kvartálne stretnutia. Slúžiť majú na to, aby na nich vláda spolu so samosprávami riešila a rozhodovala o veciach, o ktorých sa nedá rozhodnúť na nižšej úrovni.Heger podotkol, že diskusie sa nebojí, keďže podľa neho prinesie tie najlepšie pohľady. „Práve, keď sa pobijú tie najlepšie pohľady, riešenia o to, ktorý z nich bude víťaz, tak opäť víťazí občan. Preto si musíme takúto diskusiu dopriať,“ zhodnotil.Zároveň priblížil, že cieľom tohto prvého stretnutia nebolo vyriešiť konkrétne veci, ale povedať si priority a pred akými veľkými otázkami stojí Slovensko z krátkodobého, strednodobého aj z dlhodobého hľadiska.Predseda vlády chce spolu so samosprávami diskutovať napríklad o stavebnom zákone, daňovo-odvodovej reforme či čerpaní eurofondov.Veľkú reformu samosprávy vníma ako upratanie, respektíve prestavenie kompetencií, ktoré boli dlhé roky opomínané.Predseda SK8 Jozef Viskupič poznamenal, že združenie sa viackrát pokúšalo o stretnutia na pravidelnej báze medzi samosprávami a vládou.„Nedávne 15. výročie založenia SK8 a blížiace sa 20. výročie vzniku regionálnej samosprávy sú dobrým východiskom na to, aby sme sa zamysleli nad témou, či existuje politická vôľa a ambícia niečo s reformou verejnej správy urobiť,“ povedal. Doplnil, že nateraz majú prísľub, že vláda sa touto otázkou chce zaoberať.Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera im predseda vlády sľúbil, že akákoľvek legislatíva týkajúca sa samosprávy bude konzultovaná, pripomienkovaná a ich experti sa na nej môžu zúčastniť.„Je to dôležité pre to, že sa zahrnie do prípravy legislatívy ‚aplikačná prax‘. Premiér to povedal jasne, samosprávy sú tie, ktoré zozbierajú z terénu práve tie problémy, ktoré ťažia ľudí, ktorí toto riešenie potrebujú v rámci aplikačnej praxe,“ uviedol.Z pohľadu prezidenta Únie miest Richarda Rybníčka premiér na štvrtkovom stretnutí ukázal, že jed predsedom vlády, ktorý chce zásadnú legislatívu na Slovensku riešiť s nimi.„Inými slovami sme si povedali, že urobíme všetko preto, aby sme sa pokúsili zmierniť v kľúčových zákonoch štátu rezortizmus. Aby sa nestávalo to, že jednotliví ministri vlády prichádzajú so zásadnými zmenami v legislatíve, ktoré napríklad siahajú do kompetencií vyšších územných celkov alebo územnej samosprávy a snažia sa meniť pomery fungovania verejnej správy na Slovensku,“ objasnil.Zároveň dodal, že toto chcú s Hegerom dostať do miery, ktorá bude predvídateľná, aby vláda aj samospráva dokázala pripraviť svoj rozpočet.