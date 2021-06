Klus: Slovensko je už na cestovateľskej mape oranžové

Slovensko už zaradili na cestovateľskej mape Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) do oranžovej fázy. Upozornil na to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus. Dosiaľ bola SR označená ako červená, teda vysokoriziková krajina, a to napriek k zlepšujúcej sa pandemickej situácii. Dôvodom bolo zaslanie nesprávnych údajov, za čo sa Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ospravedlnil.





"ECDC dnes aktualizovalo svoju mapu už na základe správnych dát, ktoré im ÚVZ SR zaslalo. Úrad medzitým kontaktoval aj české zdravotnícke autority a situáciu im objasnil, aby viac nebolo Slovensko ani pre susedné Česko „červené“," vysvetlil Klus.Aj ďalšie krajiny, pre ktoré bolo Slovensko dosiaľ červené, môžu podľa neho teraz prehodnotiť podmienky vstupu pre prichádzajúcich zo Slovenska. "Máme napríklad echo, že Cyprus alebo Belgicko a niektoré z krajín, ktoré nás predtým preradili do „oranžovej kategórie“, a potom sme boli vrátení naspäť do červenej, budú konať veľmi rýchlo," avizoval.