Premiér Heger zdôraznil dôležitosť očkovania, môže sa ním zabrániť zatváraniu škôl

30.6.2021 - Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) pri stredajšom odovzdávaní vysvedčení zdôraznil, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa školy na jeseň znova nezatvárali. Premiér to uviedol pri rannej návšteve Základnej školy Sokolíkova v bratislavskej Dúbravke, na ktorej sám študoval.Heger tiež ocenil prácu učiteľov počas pandémie a poukázal na to, že zatváraniu škôl je možné zabrániť len očkovaním. Jeho stanovisko zaslal Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.„Učitelia vyučovali na diaľku, pričom často mali doma aj vlastné deti, ktoré sa takisto vzdelávali len z domu. A učiteľmi sa zrazu stali aj rodičia, ktorí museli oveľa viac času venovať domácim úlohám,“ doplnil predseda vlády.Učiteľom sa poďakoval za to, ako tento rok zvládli. Váži si, že ako pedagógovia berú svoje povolanie ako poslanie.Premiér tiež opätovne pripomenul, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa na jeseň školy znova nezatvárali.„Nesmieme podceniť tretiu vlnu. Jedinou zbraňou, ktorú momentálne máme, je očkovanie. Od miery zaočkovania závisí, aká silná bude tretia vlna aj to, či deti budú môcť sedieť v laviciach alebo opäť zostanú zatvorené doma,“ dodal.Dnes na školách dostane koncoročné vysvedčenie 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 žiakov stredných škôl. Vysvedčenie dostane aj viac ako 56-tisíc prvákov.Letné prázdniny si budú môcť následne žiaci oficiálne užívať od štvrtka 1. júla. Potrvajú do 30. augusta, avšak vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. septembra.