Premiér: Hokejová akadémia v Trenčíne by mala byť liahňou talentov

Slávnostný začiatok rekonštrukcie Strednej športovej školy a poklopanie základného kameňa výstavby Regionálnej hokejovej akadémie, 11. októbra 2019 v Trenčíne. Na snímke zľava predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, prezident Slovenského hokejového zväzu Miroslav Šatan, predseda vlády SR Peter Pellegrini, riaditeľka Strednej športovej školy Trenčín Iveta Petríková Rosinová a manažér Dukly Trenčín Robert Švehla poklepávajú základný kameň Regionálnej hokejovej akadémie v Trenčíne. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 11. októbra (TASR) – Hokejová akadémia v Trenčíne by mala byť liahňou slovenských hokejových talentov, ktoré budú reprezentovať našu krajinu v budúcich rokoch. Počas poklepania základného kameňa novej hokejovej haly v Trenčíne to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).“ povedal premiér, s tým, že je potešiteľné, že akadémia bude nielen liahňou talentov, ale veľký dôraz sa bude klásť aj na vzdelanie športovcov.Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku nová hala vyrastie v lokalite stredoškolského kampusu, kde sídli päť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré navštevuje viac ako 1600 žiakov.doplnil Baška.Ako dodal, nie je to len o hraní hokeja, ale aj o vzdelávaní. Nie všetci sa dokážu uživiť hraním hokeja. „zdôraznil predseda TSK.Podľa prezidenta SZĽH Miroslava Šatana je dnešný deň historickým pre hokej, pretože Slovensko na rozdiel od špičkových hokejových krajín podobnú akadémiu doteraz nemalo.skonštatoval Šatan.