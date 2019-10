Sociálna poisťovňa má v budúcom roku dostať z rozpočtu 200 mil. eur

Sociálna poisťovňa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) bude bez pomoci štátu hospodáriť len v tomto roku. V budúcom by mal transfer zo štátneho rozpočtu dosiahnuť 200 miliónov eur a v roku 2021 by mal predstavovať 100 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SP na budúci rok, ktorý v pondelok na mimoriadnom rokovaní prerokuje vláda.Do príjmov poisťovne má byť v najbližších dvoch rokoch zapracovaný transfer finančných prostriedkov z rozpočtu.uvádza sa v návrhu rozpočtu.V budúcom roku by mala SP hospodáriť so zdrojmi v objeme 9,57 miliardy eur. Takmer 560 miliónov eur by mal tvoriť prebytok z tohto roku. V roku 2021 by mali zdroje poisťovne dosiahnuť 10,2 miliardy eur a v roku 2022 majú byť na úrovni 10,8 miliardy eur.Výdavky poisťovne na budúci rok sa rozpočtujú v objeme 8,71 miliardy eur, v roku 2021 majú dosiahnuť takmer 9 miliárd eur a v roku 2022 majú byť v objeme 9,3 miliardy eur.Z hľadiska jednotlivých výdavkov SP má ísť najviac zdrojov na dôchodkové dávky, na ktoré má smerovať až 7,6 miliardy eur. Zdroje majú ísť aj na valorizáciu dôchodkov od 1. januára 2020. Poisťovňa očakáva, že novopriznaných starobných dôchodkov bude 28.987 s priemernou výškou dôchodku 534,20 eura. Predčasných dôchodkov má byť 12.300 s priemernou výškou dôchodku 456,50 eura a invalidných dôchodkov bude priznaných 17.100 s priemernou výškou 280,20 eura.Na nemocenské dávky predpokladá SP, že vynaloží v budúcom roku 728 miliónov eur, na výdavky základného fondu úrazového poistenia má ísť 57,2 milióna eur, výdavky základného fondu garančného poistenia majú dosiahnuť 17,6 milióna eur, výdavky základného fondu poistenia v nezamestnanosti majú dosiahnuť 176,6 milióna eur.