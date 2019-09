Premiér Johnson navrhuje predčasné voľby na 15. októbra

Britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyzval v stredu lídra opozičných labouristov Jeremyho Corbyna, aby hlasoval za predčasné voľby, ktoré by sa mali konať 15. októbra. Informovala o tom agentúra AFP.Počas búrlivej parlamentnej debaty Johnson uviedol, že ak Corbyn zahlasuje za návrh zákona namiereného proti vládnej brexitovej stratégii, potom by mal podporiť aj voľby, aby dovolil obyvateľom krajiny vyjadriť svoj názor.Britskí poslanci v utorok schválili zaradiť do programu stredajšieho zasadnutia Dolnej snemovne návrh zákona, ktorý by odchod Británie z Európskej únie bez dohody znemožnil.Johnson po kľúčovom hlasovaní, v ktorom utrpel porážku, uviedol, že parlament sa týmZároveň oznámil, že nechá parlament hlasovať o možnosti vypísania predčasných volieb. Dodal, že on samotný tieto voľby nechce, ale ak v stredu poslanci odhlasujú legislatívu vylučujúcu tvrdý brexit, predčasné voľby budú jediným riešením, ako zabrániťLíder Labouristickej strany Corbyn po utorňajšom hlasovaní vyhlásil, že strana predčasné voľby podporí až po schválení zákona proti tvrdému brexitu.