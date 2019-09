Na snímke Kremeľ. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 4. septembra (TASR) - Rusko v septembri zníži nákup devízových prostriedkov. Oznámilo to v stredu ministerstvo financií v Moskve, ktoré uviedlo, že v období od 6. septembra do 4. októbra nakúpi denne cudzie meny za 8,9 miliardy rubľov (121,50 milióna eur). To predstavuje pokles z doterajších 11,2 miliardy RUB denne.Celkový objem nakúpených devíz za toto obdobie by tak mal dosiahnuť 187,1 miliardy RUB, čo je menej ako 246,2 miliardy RUB, ktoré Moskva plánuje nakúpiť od 7. augusta do 5. septembra.Analytici pritom odhadovali, že Rusko v období od 6. septembra do 4. októbra kúpi devízové prostriedky vo výške 212,5 miliardy RUB.Ruská centrálna banka pritom tento rok obnovila devízové nákupy, ktoré v roku 2018 pozastavila pre veľké výkyvy kurzu rubľa.(1 EUR = 73,2576 RUB)