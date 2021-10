Premiér Johnson pohrozil Európskej únii v súvislosti so severoírskym protokolom

Severoírsky protokol

Vláde Británie nemožno dôverovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson opätovne pohrozil, že Spojené kráľovstvo odstúpi od časti pobrexitovej obchodnej dohody s Európskou úniou, pokiaľ sa nevyrieši spor týkajúci sa Severného Írska.Johnson povedal, že ak sa čoskoro nenájde riešenie, Británia aktivuje klauzulu o núdzovom prerušení dohody, ktorá v prípade extrémnych okolností umožňuje ktorejkoľvek stane pozastaviť dohodu. To by mohlo priniesť právne kroky zo strany EÚ a potenciálne ekonomické sankcie, ktoré by mohli vyústiť do obchodnej vojny.„Myslím si, že to musíme napraviť. Nie som presvedčený, že riešenia, ktoré vidíme, to napravia. Budeme musieť podniknúť kroky, ktoré sú potrebné na ochranu našej územnej celistvosti a vnútorného trhu Spojeného kráľovstva," povedal 57-ročný politik novinárom pred cestou na samit skupiny G20 v talianskom Ríme.Dohoda o brexite obsahuje aj takzvaný severoírsky protokol. Jeho cieľom je zabrániť situácii, keď by tovary z Británie vstupovali na spoločný trh EÚ bez preclenia, a zároveň garantovať pokračovanie otvorenej hranice medzi Severným Írskom a Írskom ako súčasťou európskeho spoločenstva.Unionisti však namietajú, že vytvára obchodnú hranicu medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom, čo podkopáva jeho pozíciu ako súčasti Spojeného kráľovstva. Londýn tiež považuje kontroly tovarov na hranici za obťažujúce a chce preto zmeniť príslušné časti brexitovej dohody.Podpredseda Európskej komisie, Slovák Maroš Šefčovič , nedávno načrtol možné zníženie kontrol potravín, rastlín a zvierat o 80 percent a administratívy v prípade dopravných spoločností o polovicu. Británia tieto návrhy uvítala, no zároveň požaduje, aby EÚ postúpila právny dohľad nad akýmikoľvek obchodnými spormi nezávislej arbitráži. Tento ústupok však EÚ kategoricky odmieta.EÚ obviňuje Britániu zo snahy o opätovné prerokovanie právne záväznej dohody podpísanej pred necelým rokom. Niektorí predstavitelia EÚ tvrdia, že to dokazuje, že vláde Spojeného kráľovstva nemožno dôverovať. Rokovania medzi EÚ a Britániou majú pokračovať na budúci týždeň. Únia v piatok vyzvala Britániu, aby sa „konštruktívne“ zapojila do návrhov bloku.