Poľský parlament odsúhlasil urýchlenú výstavbu bariéry na hraniciach s Bieloruskom, chcú zastaviť prílev migrantov

Chýba podpis prezidenta

Žiletkový plot

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poľskí zákonodarcovia v piatok schválili urýchlenú výstavbu bariéry na hraniciach s Bieloruskom v hodnote približne 345 miliónov eur s cieľom zastaviť rastúci príliv migrantov.Tento plán, ktorý navrhla pravicová vláda, teraz potrebuje už iba podpis prezidenta Andrzeja Dudu. Následne by sa mohlo začať s výstavbou bariéry s pohybovými senzormi.Poľsko čelí silnému migračnému tlaku zo strany Bieloruska. Varšava obviňuje režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že podporuje migrantov prevažne z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia dostať cez Poľsko do západných krajín EÚ. Tvrdí, že sa tým snaží destabilizovať celú EÚ v rámci odvety za sankcie.Poľsko postavilo na hraniciach žiletkový plot a nasadilo zhruba sedemtisíc strážnikov, vojakov a policajtov, aby zabránili prechodom migrantov a vracali tých, ktorí hranice prekročia. Tisícky ľudí sa však napriek tomu dostanú cez hranice, pričom väčšina z nich smeruje do Nemecka.Migranti, ktorí prejdú do Poľska, môžu požiadať o medzinárodnú ochranu, ktorá by sa vzťahovala na celú EÚ. Počas čakania na rozhodnutie, ktorým je najčastejšie odmietnutie, sú umiestnení v strážených centrách pre cudzincov.