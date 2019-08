Premiér Johnson povedal, že odporcovia brexitu spolupracujú s EÚ

Borisa Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu povedal, že niektorí britskí zákonodarcovia dúfajúci v zablokovanie brexitu, sú zapojení do "príšernej" spolupráce s Európskou úniou. Informovala o tom agentúra Reuters.povedal Johnson počas otázok a odpovedí na sociálnej sieti Facebook.povedal.Bývalý britský minister financií Philip Hammond v stredu vyjadril presvedčenie, že parlament by mohol zablokovať brexit bez dohody, ak by sa kľúčoví ľudia v Johnsonovej vláde pokúsili vynútiť si takéto neriadené vystúpenie z EÚ.Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow chce premiérovi zabrániť v tom, aby obišiel zákonodarný zbor v snahe vyviesť krajinu z Európskej únie aj bez dohody.povedal Bercow, ktorý podľa vlastných slov v referende o brexite v roku 2016 hlasoval za zotrvanie krajiny v EÚ.