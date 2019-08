Z vyše rozpočtu na oslavy SNP ide vyše tretiny na opravy

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Banská Bystrica 14. augusta (TASR) – Rozpočet celoštátnych osláv 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa uskutočnia 29. augusta v Banskej Bystrici, počíta so sumou 3.148.000 eur. Ich hlavnými organizátormi sú Úrad vlády SR, ministerstvá obrany a kultúry v spolupráci s Múzeom SNP. Informovala o tom v stredu v Banskej Bystrici ministerka kultúry Ľubica Laššáková.Podľa nej oslavy okrúhleho výročia sa snažia urobiť ešte viac výnimočnými a programom do mesta pod Urpínom pritiahnuť návštevníkov z celého Slovenska.Ako ministerka, ktorá dlhé roky žije v Banskej Bystrici, poznamenala, sama pochádza z rodiny, v ktorej boli účastníci národnooslobodzovacích bojov. Zdôraznila, že SNP je kľúčový historický moment v našich dejinách a odmieta prekrúcanie historických faktov. Je rada, že si 75. výročie SNP pripomenieme dôstojne a veľkolepo a aj tak dáme najavo, že si neželáme žiadne návraty k totalite a k režimu, ktorý pohŕda ľudskými životmi. Je to možno aj posledná možnosť stretnúť sa ešte so žijúcimi účastníkmi SNP a vzdať im úctu rovnako, ako tým, ktorí sa už dnešných dní nedožili.Oslavy SNP sa začnú oproti minulým rokom o hodinu skôr, teda o 10.00 h, preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym aktom kladenia vencov, na ktorých sa zúčastnia všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Na slávnostnom zhromaždení v areáli Pamätníka SNP vystúpia s príhovormi. Na jeho začiatku si všetci účastníci uctia minútou ticha padlých v SNP a bude za nich aj modlitba.Popoludňajší program sa začne o 14.00 h a končí krátko pred 18.00 h, kedy na veľkoplošných obrazovkách premietnu film Povstanie. V rámci večerného galaprogramu vystúpia umelci ako Miroslav Dvorský, Miro Žbirka, Desmod, Lúčnica či SĽUK.dodala Laššáková.Ako zdôraznil generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, viac ako tretina finančných prostriedkov určených na oslavy SNP ide na rekonštrukčné práce a opravy plôch, napríklad prístupových ciest do areálu múzea a pamätníka či miest pripomínajúcich SNP, akým je aj národná kultúrna pamiatka Pamätník v Nemeckej, ktorú kompletne obnovujú.Viac informácií o programe osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici môžu návštevníci nájsť na stránke www.muzeumsnp.sk.