Premiér: Košické oceliarne boli pre americký manažment dojnou kravou

Odborári OZ KOVO odovzdali premiérovi Petrovi Pellegrinimu na výjazdovom rokovaní vlády v Čani 18. septembra 2019 "Petíciu za podporu európskeho oceliarskeho priemyslu a vytvorenie férového prostredia na podnikanie v Európe". Foto: TASR Roman Hanc Odborári OZ KOVO odovzdali premiérovi Petrovi Pellegrinimu na výjazdovom rokovaní vlády v Čani 18. septembra 2019 "Petíciu za podporu európskeho oceliarskeho priemyslu a vytvorenie férového prostredia na podnikanie v Európe". Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čaňa 18. septembra (TASR) – Hutnícky podnik U.S. Steel Košice podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) trpí investičným dlhom, čo prispelo k jeho súčasnej ťažkej situácii na trhu s oceľou a zámeru znižovať počet zamestnancov. "Treba aj vytknúť americkému manažmentu, že tá fabrika im slúžila ako dojná krava a miesto toho, aby do nej primerane investovali, tak to nerobili," povedal po stredajšom výjazdovom rokovaní v okrese Košice-okolie, na ktorom prijal odborárov z košických oceliarní.Odborári mu odovzdali petíciu za podporu európskeho oceliarskeho priemyslu a vytvorenie férového prostredia na podnikanie. Z košickej továrne a jej dcérskych spoločností ju podpísalo viac ako 8800 zamestnancov. Petícia nasledovala po tom, ako vedenie U. S. Steel Košice oznámilo, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v oceliarňach a jej dcérskych spoločnostiach o 2500. K znižovaniu stavov zamestnancov pristúpila firma vzhľadom na zlú situáciu na trhu s oceľou, pričom poukázala na dôsledky vysokého importu ocele z krajín, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá platné v Európe a nie sú súčasťou európskeho systému obchodovania s emisiami."Treba si veľmi otvorene povedať, a na tom sme sa aj zhodli s predstaviteľmi odborov, že tá fabrika vyprodukovala za posledné roky viac ako miliardu zisku a tento zisk bol skoro komplet odvedený akcionárom, majiteľom, do Spojených štátov. Tá fabrika veľmi málo v minulosti investovala, preto je tam aj značný investičný a morálny dlh, ktorý potom spôsobuje, že tá fabrika nie je taká efektívna, ako možno nejaké iné fabriky podobného typu v Európe alebo vo svete, a teraz žneme neblahé následky tohto celého. Takže, treba trochu vytknúť aj majiteľom, ako sa k fabrike správali," uviedol premiér pre novinárov.Vláda si pritom podľa neho uvedomuje, že spolu s automobilkou Volkswagen ide o najväčšieho zamestnávateľa v krajine. "Musíme dbať na to, čo sa bude diať na východe Slovenska a s veľkým znepokojením sledujem túto situáciu a privítal som aktivity odborárov, ktoré nesmerujú len k nejakému vyjednávaniu alebo zákazu prepúšťania, ale zaoberali sme sa globálne tou situáciou, ktorej čelíme v rámci Európy," povedal Pellegrini.Odborárom prisľúbil, že ministri aj on sám bude v diskusiách na európskych fórach hovoriť o možných spôsoboch, ako brániť Európu voči dovozom lacnej ocele z krajín, kde sa pri výrobe neberie ohľad na environmentálne dôsledky.