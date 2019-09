Petříček: Zmluvu s Ruskom dodržíme, socha Koneva môže stáť aj inde

Na archívnej snímke Tomáš Petříček. Foto: TASR Foto: TASR

Praha 18. septembra (TASR) - Presun sochy sovietskeho veliteľa Ivana Koneva z Námestia interbrigády v Prahe 6 na iné dôstojné miesto by nebol porušením zmluvy o priateľských vzťahoch medzi Českou republikou a Ruskom. V stredu to vyhlásil český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, ktorého citoval spravodajský portál Novinky.cz.povedal minister v reakcii na tvrdenie ruského veľvyslanectva v Prahe, ktoré už oznámilo, že premiestnenie pomníka by vnímalo ako porušenie dohody.Podľa ministra však zmluva nestanovuje, kde má socha stáť.Česko-ruská zmluva o priateľských vzťahoch z roku 1996 v článku 21 uvádza, že každá z jej strán, pripomenul portál Českej televízie (ČT).Petříček (ČSSD) v stredu na pracovných raňajkách usporiadaných Inštitútom pre politiku a spoločnosť zároveň pripomenul, že na pomníky českých legionárov v Rusku, ktorých sa zmluva o priateľských vzťahoch takisto týka, opakovane útočia vandali.dodal.Konevov pomník, osadený v roku 1980 na Námestí interbrigády, sa často stáva terčom vandalov. Naposledy ním bol tento rok koncom augusta, keď sochu niekto polial červenou farbou a nasprejoval na ňu nápisy. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 06) potom dal okolo pomníka postaviť lešenie s plachtou, ktorú odporcovia zakrytia niekoľkokrát strhli.Zastupiteľstvo mestskej časti minulý týždeň rozhodlo, že sochu nahradí nový pamätník oslobodenia Prahy za druhej svetovej vojny. Radnica sa chystá vypísať súťaž na jeho podobu, napísal portál Novinky.cz.Konev (1897 – 1973) sa počas druhej svetovej vojny zúčastnil na oslobodzovaní Česka, ale kritici upozorňujú aj na jeho úlohu pri potlačení protikomunistických protestov v Maďarsku v roku 1956 či pri výstavbe Berlínskeho múru.