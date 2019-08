Premiér: Krajania v Srbsku sú príkladom udržovania slovenskej identity

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Báčsky Petrovec 9. augusta (TASR) – Slovenské národné slávnosti sú oslavou slovenskej identity, ktorá ostala po celé stáročia hlboko zakorenená v srdciach slovenských krajanov. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to zdôraznil v príhovore na slávnostnom otvorení Slovenských národných slávností v srbskom Báčskom Petrovci. Podujatie, ktoré si pripomína storočnicu svojho vzniku, je sviatkom všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku.Úsilie i spôsob, akým táto krajanská komunita dokáže udržiavať národné povedomie a zároveň byť integrálnou súčasťou súčasnej domoviny, považuje Pellegrini za jedinečné. "povedal Pellegrini, prihovárajúci sa návštevníkom slávnostného programu, ktorým sa slávnosti oficiálne otvorili.Pellegrini vyzdvihol samotné slovensko-srbské vzťahy a poďakoval sa predstaviteľom Srbska za podmienky, v ktorých môže slovenská komunitaŠéf exekutívy podčiarkol význam, ktorý vláda SR pripisuje slovenským komunitám v iných krajinách, dokumentoval to i nedávnym rozhodnutím mimoriadne podporiť slovenské menšiny sumou približne šesť miliónov eur, ktoré Slovensko získalo prostredníctvom dohody so Srbskom o jednorazovom vyrovnaní dlhu ešte z čias bývalých štátov Juhoslávie a Československa. "" dodal.Dotkol sa i intenzívneho odlivu Slovákov z Vojvodiny na Slovensko za prácou i dôsledkom tohto faktu pre komunitu v Srbsku.uviedol premiér SR.Krajanská komunita v srbskej Vojvodine si pripomína 100. výročie Slovenských národných slávností. Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo 28. augusta roku 1919. Po zrušení Matice Slovenskej v Juhoslávii sa pokračovalo v ich organizácii do roku 1953. Opätovne ich začali organizovať v roku 1990, keď bola zároveň obnovená činnosť Matice slovenskej v Srbsku.Organizátori slávností pripravili od piatku do nedele (11.8.) sériu kultúrno-spoločenských a športových podujatí, dokumentujúcich históriu, tradície i súčasné reálie Slovákov z Vojvodiny. Súčasťou programu bude aj stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov a promócia bakalárov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska Martina Luthera v Báčskom Petrovci. Múzeum vojvodinských Slovákov sprístupní počas osláv najstarší dom v Báčskom Petrovci.(osobitný spravodajca TASR Erik Mader)