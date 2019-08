Pri Miškovci išli proti sebe dva IC vlaky, včas ich zastavili

Ilustračná snímka. Foto: Wikipedia. org/ Szemes Elek Foto: Wikipedia. org/ Szemes Elek

Budapešť 9. augusta (TASR) - Pre zle nastavenú výhybku museli v piatok popoludní zastaviť dva proti sebe idúce vlaky InterCity (IC) pri Miškovci na severovýchode Maďarska, informoval spravodajský server Index.hu.Podľa servera špecializujúceho sa na železničnú dopravu iho.hu vlaky pri stanici Hort-Csány zastavili od seba vo vzdialenosti menej ako 200 metrov.IC Rózsa prichádzajúci od Hatvanu a smerujúci cez Miškovec do Nyíregyháze pomaly vychádzal zo stanice, keď rušňovodič zistil, že koľajová výhybka je zle nastavená, preto vlak okamžite zastavil. IC Borsod prichádzajúci od Miškovca a smerujúci do Hatvanu zastavili tisíc metrov pred stanicou.Maďarské železnice pre Index.hu ale uviedli, že vzdialenosť medzi zastavenými vlakmi bola pôvodne tisíc metrov a že priame nebezpečenstvo nehrozilo. IC Borsod až neskôr potiahli bližšie k druhej vlakovej súprave, kde cestujúci z neho mohli bezpečnejšie presadnúť na autobusy.Vlakovú dopravu v úseku Hatvan-Hort-Csány-Vámosgyörk až do večerných hodín prerušili, pretože prípad začala vyšetrovať polícia.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)