Premier League bude mať sieň slávy, pripomenie kariéry najlepších hráčov

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Anglická najvyššia futbalová súťaž Premier League bude mať čoskoro samostatnú sieň slávy. Prví členovia do nej pribudnú ešte v marci tohto roka, podľa prvých správ by to mali byť dvaja hráči. Okrem nich však bude zostavený aj krátky zoznam potenciálnych kandidátov do budúcnosti, ktorých si vyberú fanúšikovia. Informácie priniesol web BBC.V Sieni slávy Premier League sa objavia futbalisti, ktorí na trávniku ponúkali nevídanú kombináciu zručností a talentu bez ohľadu na to, či pochádzali z Britských ostrovov alebo z iných kútov sveta. Podmienkou však bude, aby pôsobili v Premier League, ktorá vznikla až v roku 1992. Ďalším kritériom je, aby futbalisti už ukončili kariéru a do úvahy sa budú brať iba ich výkony v pozícii hráčov."Miesto v Sieni slávy Premier League je rezervované len pre najlepších. Je to príležitosť pre našich fanúšikov po celom svete, aby sa pozreli na celú históriu súťaže a pomohli nám pripomenúť si skvelé kariéry niektorých hráčov," uviedol výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters.Každý člen Siene slávy Premier League dostane pamätný medailón, na ktorom bude vygravírovaný rok jeho prijatia do elitnej spoločnosti. Medzi prvými by do nej mohol vstúpiť historicky najlepší strelec Premier League Alan Shearer, ktorý si pripísal v dresoch Blackburnu Rovers a Newcastlu United 260 gólov.