Slovenskí hokejisti zabojujú o olympiádu v Bratislave, Šatan očakáva pomoc hráčov z NHL

Termínový tlak z IIHF

Čaká sa účasť hráčov z NHL

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden z troch finálových kvalifikačných turnajov v ľadovom hokeji o postup na zimné olympijské hry 2022 v čínskom Pekingu bude hostiť bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu. Podujatie sa uskutoční v slovenskej metropole od 27. do 30. augusta 2020 a jeho víťaz si zahrá "pod piatimi kruhmi".Okrem domácej reprezentácie sa v D-skupine predstavia aj tímy Poľska, Bieloruska a Rakúska. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) V hre o usporiadanie kvalifikačného turnaja boli dve mestá, ktoré vlani hostili aj svetový šampionát najvyššej kategórie - Bratislava a Košice. Napokon sa zväz rozhodol pre prvú menovanú možnosť. "Boli sme už pod termínovým tlakom zo strany IIHF. Na začiatku sa zdalo, že dejiskom turnaja by mohli byť Košice, intenzívne sa o to snažil aj pán primátor, no nemohli sme už dlhšie čakať. Bratislava prišla do hry, promptne nám vyhovela, a preto sme sa rozhodli, že kvalifikácia sa odohrá tu,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.Hoci účasť hráčov z NHL na ZOH v Pekingu je viac ako otázna, v kvalifikácii by Slovákom mohli pomôcť aj najväčšie osobnosti pôsobiace v zámorskej profilige. "Určite s nimi rátame. Budeme sa snažiť zabezpečiť všetko tak, aby mohli nastúpiť. Budeme musieť vybaviť povolenia od ich zamestnávateľov, poistky, ale verím, že hráči prídu bojovať o účasť na olympiáde," doplnil Šatan.V hlavnom meste Číny sa na hokejovom turnaji predstaví 12 krajín. Okrem domácich hráčov majú istotu miestenky aj Kanaďania, Američania, Fíni, Rusi, Švédi, Česi, Švajčiari a Nemci. Ďalšie tri krajiny si vybojujú účasť na augustových kvalifikačných turnajoch. V D-skupine budú súperiť Slováci, Rakúšania, Bielorusi a Poliaci, v E-skupine sa proti sebe postavia Lotyši, Francúzi, Taliani a Maďari a v F-skupine si zmerajú sily Nóri, Dáni, Kórejčania a Slovinci.