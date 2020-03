Premier League by sa mohla dohrať v zrýchlenom režime a bez divákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia anglickej Premier League uvažujú o tom, že sezónu by dohrali v zrýchlenom režime od 1. júna. Do úvahy by prichádzala aj možnosť bez účasti divákov. Zápasy, ktoré zostáva odohrať do konca súťažného ročníka, by sa tak dohrali za šesť týždňov. Informuje o tom portál The Sunday Telegraph.Nasledovala by krátka letná prestávka a v auguste podľa plánu začiatok novej sezóny. Súťažný ročník v najvyššej anglickej futbalovej súťaži prerušili 13. marca predbežne do začiatku apríla.Väčšine klubov treba odohrať deväť zápasov. Na čele je FC Liverpool s luxusným náskokom náskokom 25 bodov pred Manchestrom City a 29 bodov pred Leicesterom City