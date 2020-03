Shiffrinová vymenila lyže za gitaru, pre lekárov a sestričky zložila emotívnu pieseň (video)

Prihovorila sa všetkým záchranným zložkám

Sezónu ukončila bez glóbusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2020 - Mikaela Shiffrinová si záver zjazdárskej sezóny 2019/2020 vôbec neužila. Tragická smrť otca a neskoršie represívne opatrenia pred šírením koronavírusu ju od začiatku februára nepustili na súťažné svahy Svetového pohára.Fenomenálnej americkej slalomárke nie je ľahostajné, čo sa momentálne deje vo svete v súvislosti s novým koronavírusom. Doma v Colorade vymenila lyže za gitaru a zložila pesničku, v ktorej vzdáva úctu všetkým lekárom a sestrám, ale aj ľuďom, ktorí sa starajú o to, aby v krízovom režime fungovalo zásobovanie obyvateľstva potravinami."Urobila som minimum, čo som mohla v tomto hektickom čase. Napísala som pieseň - inšpirovanú zamestnancami spoločnosti, ktorí naďalej uprednostňujú potreby verejnosti pred ich vlastnými potrebami a obavami. Želám si, aby to bolo posolstvo pre nás všetkých. Ďakujem vám," napísala Shiffrinová na svojom instagramovom profile.Trojnásobná držiteľka veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári dodala, že v Taliansku už veľa potravinárskych firiem spomalilo výrobu, lebo ich pracovníci sa boja dôsledkov po nakazení koronavírusom. "Tieto fabriky si udržiavajú vysoký stupeň hygieny, ale ľudia sa tam boja chodiť. Je však nevyhnutné, aby fungovali, lebo široká verejnosť potrebuje neobmedzený prístup k potravinám," zamyslela sa Shiffrinová.Držiteľka dvoch zlatých olympijských medailí sa vo svojom vyhlásení prihovorila aj zástupcom všetkých zložiek, ktoré sú nevyhnutné pre obyvateľstvo v krízových časoch. Vyzdvihla najmä lekárov a zdravotné sestry."Každý deň sme svedkami neuveriteľných skutkov láskavosti a nesebeckosti. Lekári a zdravotné sestry pomáhajú chorým na koronavírus, ale aj tým, ktorých problémy primárne nesúvisia s touto infekčnou nákazou. Tisíce zdravotníckych pracovníkov sa vrátili z dôchodku, aby mohli pomôcť. Mnoho je aj tých, ktorí testujú vakcíny v súvislosti s koronavírusom, ale aj inými chorobami. Zabudnúť netreba na hasičov a policajtov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí nám všetkým pomáhajú doma a tiež na príslušníkov ozbrojených síl v zahraničí, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov," vyznala sa Shiffrinová.Držiteľka 66 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára aktuálnu sezónu ukončila po smutnej absencii na súťažných svahoch bez zisku krištáľového glóbusu. Jej bilancia je aj tak pozoruhodná - druhé miesto (celkové hodnotenie SP), 2. (slalom), 3. (obrovský slalom), 5. (zjazd) a 7. (super G).Skrátená sezóna zasiahla aj ambície Slovenky Petry Vlhovej na veľký glóbus. Napokon sa však premietla do zisku dvoch malých glóbusov - za slalom a paralelný slalom. Ambiciózna Liptáčka sa stala vôbec prvou slovenskou lyžiarkou v histórii, ktorej sa to podarilo vo Svetovom pohári.