Nedeľa 19.10.2025
|Denník - Správy
19. októbra 2025
Premier League: Futbalisti Manchestru United zvíťazili v Liverpoole 2:1
Slotovi zverenci boli strelecky aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 78. minúte, keď strieľanú prihrávku Chiesu zužitkoval pred bránou Gakpo.
Futbalisti Manchestru United zvíťazili v Liverpoole 2:1 v nedeľňajšom šlágri 8. kola Premier League. Víťazný gól v derby strelil v 84. minúte Harry Maguire. Liverpool tak zaznamenal tretiu ligovú prehru za sebou.
„Červení diabli“ sa ujali vedenia už v 2. minúte, keď Diallo potiahol loptu po pravom krídle a v šestnástke našiel Mbeuma, ktorý prekonal brankára Mamardašviliho. Slotovi zverenci boli strelecky aktívnejší a vyrovnania sa dočkali v 78. minúte, keď strieľanú prihrávku Chiesu zužitkoval pred bránou Gakpo. Úradujúci anglický šampión však tretiu ligovú prehru za sebou neodvrátil. V 84. minúte rozhodol o víťazstve zverencov Amorima obranca Maguire, presadil sa hlavou po centri Fernandesa. Liverpool tak stráca na 3. mieste na prvý Arsenal 4 body, zatiaľ čo Manchester United je po druhom ligovom víťazstve za sebou na 9. priečke.
Aston Villa zdolala 2:1 Tottenham Hotspur. Domácich poslal už v 5. minúte do vedenia Bentancur, ale hostia otočili skóre po výstavnom góle Rogersa v 37. minúte a presnej strele spoza šestnástky v podaní Buendiu v 77. minúte. Emeryho zverenci si tak v najvyššej anglickej súťaži pripísali tretie víťazstvo za sebou a Tottenhamu ukončili sériu štyroch ligových duelov bez prehry.
Premier League - 8. kolo:
FC Liverpool - Manchester United 1:2 (0:1)
Góly: 78. Gakpo - 2. Mbeumo, 84. Maguire
Tottenham Hotspur - Aston Villa 1:2 (1:1)
Góly: 5. Bentancur - 37. Rogers, 77. Buendia
NBA: Slafkovský skóroval proti Rangers, Černák asistoval v Columbuse
