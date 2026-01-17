Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

17. januára 2026

Premier League: Liverpool doma remizoval s Burnley, Dúbravka zneškodnil 11 striel


Najväčšiu príležitosť prekonať Dúbravku mal ako prvý v 32. minúte Dominik Szoboszlai, ten však namieril svoj pokutový kop len do brvna.



Zdieľať
Premier League: Liverpool doma remizoval s Burnley, Dúbravka zneškodnil 11 striel

Futbalisti FC Burnley v bránke so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom remizovali na pôde Liverpoolu 1:1. V zápase 22. kola anglickej Premier League čelil Dúbravka jedenástim strelám úradujúceho majstra. Liverpool viedol zásluhou Floriana Wirtza, no cenný bod pre hostí zariadil v 65. minúte Marcus Edwards. „The Reds“ remizovali vo štvrtom ligovom dueli za sebou.


Najväčšiu príležitosť prekonať Dúbravku mal ako prvý v 32. minúte Dominik Szoboszlai, ten však namieril svoj pokutový kop len do brvna. Slovenský brankár Burnley však už nemal šancu o desať minút neskôr zabrániť nekompromisnému zakončeniu nemeckého stredopoliara Wirtza. Burnley dokázalo vyrovnať a so 14 bodmi je na predposlednej priečke. Od sedemnásteho miesta, ktoré by mu zaručilo zotrvanie v súťaži, ho aktuálne delí sedem bodov. Liverpool síce po víkende nepríde o miesto v top 4, no piaty ManUtd stráca už len bod a šiesta Chelsea dva body.

Hráči Manchestru United zdolali v sobotňajšom mestskom derby na domácej pôde City 2:0. Skóre zápasu otvoril v 65. minúte Bryan Mbeumo, druhý gól pridal Patrick Dorgu. Hostia nevyhrali štvrtý ligový duel za sebou a dali prvému Arsenalu šancu zväčšiť šesťbodový náskok na čele súťaže. Obe mužstvá vstupovali do 198. mestského derby po troch remízach v PL za sebou. Prvý ligový štart pod koučom „Citizens" Pepom Guardiolom absolvoval krídelník Antoine Semenyo. Dočasný tréner „červených diablov“ Michael Carrick už mohol počítať s Mbeumom a Amadom Diallom, ktorí sa vrátili z Afrického pohára národov. V prvom polčase mali viac loptu na kopačkách hostia, no nebezpečnejšie príležitosti si vytvorili hráči United. Domáci ťažili najmä z dlhých prihrávok za obranu a do šatní mohli ísť s vedením. Góly Bruna Fernandesa a Dialla však neplatili pre ofsajd a Harry Maguire v úvode zápasu opečiatkoval po rohovom kope brvno. Polčasová pauza nepriniesla výraznú zmenu a domáci mohli ísť opäť hneď dvakrát do vedenia, no brankár Gianluigi Donnarumma bol proti. Zaslúžené vedenie pre United napokon zariadil Mbeumo, ktorý bol na konci úspešného protiútoku. V 76. minúte bol Dorgu v pokutovom území dôraznejší ako traja obrancovia City a zvýšil na 2:0. Hostia vystrelili na bránku len raz a v uplynulých štyroch dueloch tak prišli už o 9 bodov.

Úspešný ligový debut zažil na lavičke Chelsea Liam Rosenoir. Jeho zverenci doma zdolali Brentford 2:0 a posunuli sa v tabuľke o bod pred svojho sobotného súpera. Tesne za dvoma londýnskymi mužstvami je Sunderland, ktorý na domácej pôde otočil duel s Crystal Palace a zvíťazil 2:1. Nováčik tak po návrate do najvyššej súťaže neprehral doma ani jedenásty duel (6 výhier a 5 remíz). Naopak Tottenham je v tejto štatistike až na 17. mieste a v sobotu opäť pred svojimi fanúšikmi nebodoval naplno. V malom londýnskom derby prehral s West Hamom 1:2. Hráči Leeds United ukončili Fulhamu šesťzápasovú sériu bez prehry v PL, keď o výhre 1:0 rozhodol v závere Lukas Nmecha.

Premier League - 22. kolo:

FC Chelsea - FC Brentford 2:0 (1:0)

Góly: 26. Pedro, 76. Palmer (z 11 m)



Leeds United - FC Fulham 1:0 (0:0)

Góly: 90+1. Nmecha



FC Liverpool - FC Burnley 1:1 (1:0)

Góly: 42. Wirtz - 65. Edwards

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/



AFC Sunderland - Crystal Palace 2:1 (1:1)

Góly: 33. Le Fee, 71. Brobbey - 30. Pino



Tottenham Hotspur - West Ham United 1:2 (0:1)

Góly: 63. Romero - 15. Summerville, 90+3. Wilson



Manchester United - Manchester City 2:0 (0:0)

Góly: 65. Mbeumo, 76. Dorgu


