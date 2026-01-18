|

18. januára 2026
NHL: Slafkovský strelil jubilejný 60. gól na ľade Ottawy
Slafkovský poslal svoj tím do vedenia v 4. minúte počas presilovky, keď prekonal brankára Leeviho Meriläinena strelou do pravého horného rohu.
Zdieľať
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na nedeľu v zámorskej NHL dva góly a prispel tak k výhre Montrealu Canadiens, ktorí triumfovali na ľade Ottawy 6:5 po predĺžení. Okrem neho bol v akcii ešte Martin Fehérváry, jeho Washington nestačil na Floridu 2:5.
Slafkovský poslal svoj tím do vedenia v 4. minúte počas presilovky, keď prekonal brankára Leeviho Meriläinena strelou do pravého horného rohu. Pre 21-ročného slovenského hráča to bol 60. gól a 150. bod v zámorskej profilige. Ďalší presný zásah prišiel v 56. minúte za stavu 3:5, keď pred bránkou tečoval strelu Lanea Hutsona. Slafkovský strávil na ľade rovných 20 minút a duel ukončil s mínuskou. V divokom kanadskom derby viedol Montreal 2:0, ale potom prehrával po góle Jakea Sandersona v 48. minúte 3:5. Slafkovského 19. gól v sezóne dal Canadiens krídla a o 65 sekúnd neskôr vyrovnal Alexandre Carrier. V 33. sekunde predĺženia dokonal obrat Cole Caufield a po úniku s Nickom Suzukim strelou príklepom rozhodol o víťazstve Montrealu. „Neviem či by som to tak spravil znova, ale som rád, že to vyšlo a so šťastím sa puk dostal do bránky," povedal pre nhl.com Caufield, ktorý nazbieral tri body za dva góly a asistenciu. Hutson nazbieral tri asistesncie a po 49 zápasoch má na konte 50 bodov (8+42). V histórii Canadiens to medzi obrancami dokázal pred ním len Larry Robinson (42 zápasov v sezóne 1985/86 a 44 zápasov v sezóne 1976/77). Senators boli sklamaní, že nedotiahli dobre rozbehnutý duel do úspešného konca. „Je to frustrujúce. Hrali sme výborne 56 minút, ale na víťazstvo treba celých 60. Najmä keď hráte proti tímu, ktorý má taký ofenzívny talent a schopnosti otáčať zápasy," povedal Sanderson. Jedným z najkrajších momentov zápasu bol gól útočníka Ottawy Tima Stützleho na 2:2, keď si puk posunul medzi nohy a výstavnou strelou prekonal Sama Montembeaulta. Slafkovský strelil už 61 gólov a v štatistike hráčov do 22 rokov sa dostal na tretie miesto histórie Canadiens, keď prekonal zápis Maria Tremblayho. Pred ním sú už len Stephane Richer (91) a Henri Richard (62).
Fehérváry bol v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, jeho ice time bol 18:46 a duel ukončil s mínusovým bodom. Slovenský obranca zblokoval štyri strely, čo bolo najviac zo všetkých hráčov na ľade. K víťazstvu Panthers najvýraznejšie prispel Sam Bennett, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie. Florida tak odčinila piatkovú prehru 1:9 s Carolinou. „Samozrejme sme boli nespokojní s tým čo sa stalo v piatok. Som rád, že sme ukázali charakter a zareagovali najlepším možným spôsobom," povedal Bennett. Oba góly Washingtonu strelil obranca Jakob Chychrun.
Mimo zostavy bol opäť Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo 1:4 s Carolinou. Štvrtý hetrik v akriére si v tomto dueli pripísal ruský útočník Andrej Svečnikov. Tri asistencie si pripísal Sebastian Aho a Frederik Andersen zaznamenal 29 zákrokov. Hurricanes majú v posledných ôsmich dueloch bilanciu 6-1-1. „Myslím, že sme boli po väčšinu zápasu lepším tímom. Nebolo to jednoduché po piatkovom skvelom zápase s Floridou (9:1), ale zvládli sme to. Hrá sa veľa zápasov, program je náročný, ale zomkli sme sa," povedal Andersen.
Ďalší Slovák Martin Pospíšil stále chýbal v zostave Calgary, ale v noci na sobotu už bol v akcii po zranení prvýkrát od októbra, a to vo farmárskom tíme Calgary Wranglers. Flames zdolali na domácom ľade NY Islanders 4:2, k čomu prispel gólom a asistenciou Adam Klapka. „Plamene" vyhrali tri z posledných štyroch zápasov. Calgary dostal do vedenia 3:0 Justin Kirkland, ktorý skóroval v NHL prvýkrát od 12.novembra 2024. Góly Islanders strelili Jean-Gabriel Pageau a Anders Lee, pri oboch asistoval 18-ročný obranca Matthew Schaefer a zaznamenal šiesty viacbodový zápas. Lee strelil 300. gól, na túto métu sa dostal ako piaty hráč Islanders.
Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili na ľade Philadelphie Flyers 6:3. Hetrikom sa blysol Švéd Mika Zibanejad, dva góly a asistenciu zaznamenal Artemij Panarin, ktorý nastúpil na svoj 800. zápase v NHL. Generálny manažér newyorského tímu Chris Drury pred zápasom uviedol, že Rangers idú do prestavby tímu a nepredĺžia kontrakt s Panarinom. Ten mu vyprší po tejto sezóne, čo znamená, že ruského útočníka Rangers pravdepodobne vymenia. Prvý gól v NHL strelil and Brennan Othmann, pre Zibanejada to bol desiaty hetrik v kariére, z toho tretí proti Flyers. Zápas nevyšiel bieloruskému brankárovi Alexejovi Kolosovovi, ktorý dostal tri góly z troch striel a medzi žrďami ho vystriedal Samuel Ersson. Philadelphia prehrala šiesty duel za sebou.
Minnesota uspela na ľade Buffala 5:4 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre Wild rozhodol v presilovke Nór Mats Zuccarello po skvelej prihrávke Kirilla Kaprizova. Ruský útočník si pripísal na konto tri asistencie. Sabres prehrali len tretí z posledných 18 zápasov.
Obranca Nate Schmidt strelil dva góly, pridal dve asistencie a pomohol Utahu k víťazstvu nad Seattlom 6:3. Schmid zlomil nerozhodný stav v 55. minúte, keď po prihrávke Claytona Kellera dostal Mammoth do vedenia 4:3. „Seattle stratil puk a ocitol som sa na chvíľu voľný v dobrej pozícii. Zakričal som si a Clayton mi to krásne prihral," povedal Schmid po druhom štvorbodovom zápase v kariére. Predtým sa mu to podarilo v drese Vegas 17. novembra 2019 proti Calgary, keď zaznamenal štyri asistencie.
Columbus vyhral aj tretí zápas pod vedením nového trénera Ricka Bownessa a natiahol sériu na štyri víťazstvá, keď uspel na ľade Pittsburghu 4:3 po nájazdoch. V nich rozhodol Charlie Coyle. V súboji lotyšských brankárov sa tešil Elvis Merzlikinš, ktorý zaznamenal 29 zákrokov, v drese domácich chytil Arturs Šilovs 22 striel. Do predĺženia dostal duel kapitán „tučniakov" Sidney Crosby, ktorý na 3:3 vyrovnal minútu a sekundu pred koncom svojim 26. gólom v sezóne. Predtým si pripísal aj asistenciu. Blue Jackets vyhrali v Pittsburghu dvakrát v jednej sezóne prvýkrát od svojho vstupu do NHL v roku 2000. Crosby sa podieľal na vyrovnávajúcom góle v tretej tretine 108. v kariére a v tejto štatistike sa dostal na tretie miesto pred Jaromíra Jágra (107). Na čele je Wayne Gretzky (135), druhý je Mark Messier (112).
Max Domi rozhodol v predĺžení o víťazstve Toronta 4:3 vo Winnipegu a ukončil tak štvorzápasovú víťaznú sériu Jets. V ďalšom kanadskom derby vyhral Edmonton vo Vancouveri aj bez Leona Draisaitla 6:0. Oilers umožnili nemeckému útočníkovi odcestovať do rodnej krajiny pre chorobu člena rodiny. Draisaitl by sa mal pripojiť k mužstvu v priebehu budúceho týždňa. Dve asistencie vo svojom 999. zápase v NHL zaznamenal Ryan Nugent-Hopkins, Tristan Jarry chytil 31 striel a tešil sa z prvého shutoutu v drese Oilers. Connor McDavid mal bilanciu 1+1 a s 83 bodmi sa vrátil na prvé miesto v produktivite ligy. Edmonton strelil šesť gólov v jednej tretine prvýkrát od 27. apríla 2013. Kasperi Kapanen a Jack Roslovic sa stali prvými spoluhráčmi Oilers od 24. októbra 1996, ktorí strelili po dva góly v jednej tretine. Naposledy sa to podarilo Andrejovi Kovalenkovi a Removi Murraymu.
Boston vyhral v Chicagu 5:2, prvýkrát v kariére strelil dva góly v jednom zápase obranca Mason Lohrei a oslávil tak svoje 25. narodeniny. Vegas Golden Knights vyhrali siedmy zápas za sebou, keď zdolali Nashville 7:2. Mitch Marner, Shea Theodore, Cole Reinhardt, Alexander Holtz a Keegan Kolesar mali všetci bilanciu 1+1, skóroval aj Mark Stone, ktorý bodoval v 11. zápase za sebou a vytvoril si osobné maximum. V kalifornskom derby uspel Anaheim na ľade Los Angeles 2:1, víťazný gól v predĺžení strelil Mikael Granlund.
sumáre - NHL:
Buffalo Sabres – Minnesota Wild 4:5 pp (1:2, 3:2, 0:0 - 0:1)
Góly: 11. McLeod (Quinn, Zucker), 31. Krebs (Samuelsson), 32. Quinn (Dahlin, Zucker), 37. Tuch (Thompson, McLeod) – 10. Foligno (Tarasenko, Jones), 20. Hartman (Hughes, Kaprizov), 22. Tarasenko (Spurgeon, Jurov), 38. Hughes (Kaprizov, Zuccarello), 62. Zuccarello (Kaprizov, Gustavsson). Brankári: Luukkonen - Gustavsson, strely na bránku: 24:35.
Philadelphia Flyers – New York Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)
Góly: 7. Konecny (Zegras, Sanheim), 37. Sanheim (Konecny), 49. Zegras (Barkey, Tippett) – 8. Panarin (Trocheck, Lafreniere), 8. Zibanejad (Miller, Schneider), 9. Othmann (Cuylle), 26. Zibanejad (Panarin, Trocheck), 29. Zibanejad (Miller, Morrow), 35. Panarin (Lafreniere). Brankári: Kolosov (9. Ersson) - Martin, strely na bránku: 28:28.
Calgary Flames – New York Islanders 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
Góly: 12. Šarangovič (Andersson, Bahl), 24. Klapka (Bahl, Frost), 30. Kirkland (Lomberg, Klapka), 32. Kuznecov (Kadri, Zary) – 33. Pageau (Schaefer, Holmström), 58. Lee (Ritchie, Schaefer). Brankári: Wolf - Rittich, strely na bránku: 19:30.
Utah Mammoth – Seattle Kraken 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Góly: 3. Stenlund (Crouse, Cole), 21. Schmidt (McBain, Guenther), 25. Schmaltz (Crouse, Schmidt), 55. Schmidt (Keller), 56. Crouse (Keller, Schmidt), 60. Hayton (Marino, Vejmelka) – 2. Eberle (Kakko, Beniers), 36. Beniers (Dunn, Catton), 38. Stephenson (Gaudreau, Tolvanen). Brankári: Grubauer - Vejmelka, strely na bránku: 30:21.
New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Góly: 45. Meier (Glass, Hamilton) – 34. Svečnikov (Aho), 35. Svečnikov (Aho, Walker), 49. Blake (Ehlers, Miller), 56. Svečnikov (Aho, Jarvis). Brankári: Markström - Andersen, strely na bránku: 29:34.
Ottawa Senators – Montreal Canadiens 5:6 pp (0:2, 4:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 21. Tkachuk (Giroux, Sanderson), 24. Stützle (Cousins, Eller), 36. Cozens (Stützle, Sanderson), 39. Perron (Zub, Sanderson), 48. Sanderson (Greig) – 4. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki), 18. Caufield (Suzuki, Hutson), 25. Anderson (Matheson, Dobson), 56. SLAFKOVSKÝ (Hutson, Danault), 57. Carrier (Demidov, Anderson), 61. Caufield (Hutson). Brankári: Meriläinen - Montembeault, strely na bránku: 34:19.
Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 3:4 pp a sn (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Clifton (Novak), 18. Rakell (Crosby), 59. Crosby (Letang, Malkin) – 3. Aston-Reese (Werenski, Gaunce), 28. Marčenko, 38. Heinen (Gudbranson, Zamula), rozh. náj. Coyle. Brankári: Šilovs - Merzlikinš, strely na bránku: 32:25.
Washington Capitals – Florida Panthers 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly: 23. Chychrun (Protas, Carlson), 31. Chychrun (Carlson, Dowd) – 14. Greer (Bennett, Ekblad), 32. Bennett (Verhaeghe, Mikkola), 36. Balinskis (Lundell, Reinhart), 59. Lundell (Reinhart), 60. Verhaeghe (Bennett, Greer). Brankári: Thompson - Tarasov, strely na bránku: 24:31.
Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 3:4 pp (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 23. Iafallo (Stanley, Namestnikov), 29. Connor (Vilardi), 43. Niederreiter (Namestnikov, Schenn) – 30. Matthews (Domi, Rielly), 46. Ekman-Larsson (Robertson, Cowan), 56. McMann (Ekman-Larsson, Rielly), 64. Domi (Matthews, Ekman-Larsson). Brankári: Hellebuyck - Hildeby, strely na bránku: 30:37.
Chicago Blackhawks – Boston Bruins 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Góly: 17. Greene (Burakovsky, Bedard), 19. Kaiser (Foligno) – 22. McAvoy (E. Lindholm, Pastrňák), 35. Lohrei (H. Lindholm, Zacha), 40. Arvidsson (Zacha, Mittelstadt), 49. Lohrei (Minten, Mittelstadt), 51. Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm). Brankári: Söderblom - Korpisalo, strely na bránku: 24:23.
Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 7. McTavish (Zellweger, Strome), 65. Granlund (Sennecke) – 26. Kempe (Fiala, Kuzmenko). Brankári: Husso - Forsberg, strely na bránku: 33:18.
Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 0:6 (0:0, 0:6, 0:0)
Góly: 24. Roslovic (Lazar, Walman), 27. Hyman (Bouchard, McDavid), 32. Kapanen (Nugent-Hopkins, Emberson), 35. Roslovic (Howard, Savoie), 36. Kapanen (Nugent-Hopkins), 37. Podkolzin. Brankári: Tolopilo - Jarry, strely na bránku: 31:35.
Vegas Golden Knights – Nashville Predators 7:2 (0:1, 2:0, 5:1)
Góly: 38. Holtz (Theodore, Reinhardt), 39. Theodore (Lauzon, Kolesar), 46. Dorofejev (Marner), 49. Stone (Eichel, Whitecloud), 53. Reinhardt (Holtz, Laczynski), 54. Marner (Smith, Schmid), 56. Kolesar (Hertl, Bowman) – 15. Evangelista (Josi), 60. Forsberg (O'Reilly, Josi). Brankári: Schmid - Annunen, strely na bránku: 36:28.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 20:00 2 0 2 -1 2 0
Martin Fehérváry (Washington) 18:46 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
