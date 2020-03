Premier League nebude pokračovať 3. apríla, pauzu pre koronavírus predĺžili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Neuplynul ešte ani týždeň od prerušenia anglickej futbalovej Premier League predbežne do 3. apríla a už je známe predĺženie vynútenej pauzy o ďalšie štyri týždne.Vo štvrtok sa na tom prostredníctvom telekonferencie dohodli zástupcovia FA, Premier League a ďalších zodpovedných organizácií.Okrem PL sú do konca apríla odložené všetky profesionálne futbalové súťaže v Anglicku vrátane The Championship či ligových súťaží žien. Informácie priniesol portál BBC. Dôvodom týchto opatrení je pandémia koronavírusu, ktorá je v Európe na vzostupe.Vo Veľkej Británii doteraz potvrdili viac ako 2600 prípadov nákazy ochorením COVID-19, pričom už 108 osôb prišlo o život. Anglická Futbalová asociácia tiež potvrdila, že aktuálnu sezónu môžu posúvať na neskoršie termíny, zatiaľ bez akýchkoľvek obmedzení.