Olympijský oheň majú už v rukách Japonci, jeho zapálenie v Tokiu nezastaví ani koronavírus

Ceremóniu museli okresať

Miesto štartu pochodne bude len symbolické

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Grécky olympijský výbor odovzdal vo štvrtok olympijský oheň do rúk organizátorov nadchádzajúcich olympijských hier v Tokiu. Pre krízu spôsobenú koronavírusom sa pri tejto príležitosti uskutočnila len malá ceremónia na Panaténajskom štadióne, v dejisku prvých novovekých OH v roku 1896.Oheň prevzala bývalá japonská reprezentantka v plávaní žijúca aktuálne v Grécku Naoko Imotová a teraz ho čaká letecký transport do krajiny vychádzajúceho slnka. "Dúfame, že olympijský oheň uhasí vírus," vyhlásil prezident Gréckeho olympijského výboru Spyros Capralos.Šéf organizačného výboru OH 2020 Joširo Mori v Aténach chýbal pre riziko nákazy a Grékom i celému svetu športu poslal odkaz prostredníctvom videa. Bolo mu ľúto, že sa teraz nemohlo zrealizovať slávnostné odovzdanie ohňa, ale zároveň ubezpečil, že Tokio bude pripravené na hry. "Oheň v Tokiu zapálime 24. júla," vyhlásil Mori.Organizátori OH 2020 v japonskom Tokiu sa už pred nejakým časom rozhodli výraznejšie skresať rozsah ceremoniálu prevzatia olympijského ohňa z Grécka. Pôvodne sa na tomto akte malo podieľať 140 detí, no tie napokon do Európy nevycestovali. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia pred šírením nového koronavírusu.Po prevzatí Japoncami bude oheň, ktorý zapálili pred týždňom 12. 3. v gréckej Olympii (o deň neskôr Grécky olympijský výbor prerušil štafetový beh s pochodňou, keďže popri trase štafety sa zhromaždilo neočakávane veľké množstvo divákov a Gréci nechceli riskovať prípadné šírenie koronavírusu, pozn.), od 20. marca v krajine vychádzajúceho slnka.Na japonskú pôdu príde pochodeň na základňu protivzdušnej obrany Mijagi na severe krajiny. Cesta olympijskej pochodne v Japonsku sa začne 26. marca vo Fukušime a jej koniec bude 24. júla na Novom národnom štadióne v Tokiu. V rovnakom dejisku sa budú od 25. augusta konať aj paralympijské hry.V dejisku OH 2020 ako prvé ponesú pochodeň hráčky víťazného tímu Japonska, ktoré v roku 2011 triumfovali na ženských futbalových majstrovstvách sveta v Nemecku. Pochodeň vyštartuje v J-Village neďaleko Fukušimy, ktorá sa nachádza približne 250 km severne od Tokia.Miesto štartu pochodne na japonskom území bude symbolické, keďže túto oblasť pred takmer deviatimi rokmi poškodilo silné zemetrasenie. Následné prívalové vlny cunami vtedy zničili mnoho budov a spôsobili vážnu haváriu v tamojšej jadrovej elektrárni. OH 2020 v Tokiu sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta.