Premier League nebude pokračovať ani začiatkom mája, hráčov čaká znižovanie platov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 - Anglická futbalová Premier League sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu nezačne ani začiatkom mája. Uvádza sa to v oficiálnom stanovisku súťaže.Takisto zástupcovia súťaže zdôraznili, že dátum obnovenia sa neustále prehodnocuje so všetkými zúčastnenými stranami. Naďalej však platí, že sa tak uskutoční iba za bezpečných podmienok v súvislosti s ochorením COVID-19.Okrem toho sa počas piatkovej videokonferencie prijalo ďalšie dôležité rozhodnutie. "Kluby Premier League sa jednomyseľne dohodli na konzultáciách so svojimi hráčmi ohľadom zníženia ich platov o 30 percent. Toto usmernenie sa bude neustále meniť podľa toho, ako sa budú vyvíjať okolnosti," uvádza sa vo vyhlásení na webe najvyššej anglickej futbalovej súťaže.Takisto bude poskytnutých 125 miliónov libier Anglickej futbalovej lige (EFL) a Národnej lige a ďalších 20 miliónov libier Národnej zdravotnej službe (NHS).Okrem toho v piatok diskutovali aj samotní kapitáni jednotných klubov na čele s lídrom Liverpoolu Jordanom Hendersonom.Výsledkom ich diskusie je snaha vytvoriť charitatívny fond, ktorý by mohol pomôcť NHS v boji s koronavírusom.