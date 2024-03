Premier League: Newcastle s Dúbravkom otočilo duel s West Hamom za 13 minút

Futbalisti FC Chelsea remizovali v sobotňajšom zápase 30. kola anglickej Premier League s FC Burnley 2:2. "The Blues" hrali od 40. minúty v početnej prevahe, keď videl červenú kartu Lorenz Assignon. Napriek tomu dokázal predposledný tím tabuľky dvakrát skórovať v desiatich. Chelsea patrí 11. priečka, Burnley stráca na miesto mimo pásma zostupu štyri body.





Premier League - 30. kolo:

Chelsea poslal do vedenia v 44. minúte Cole Palmer, no ihneď po zmene strán vyrovnal Josh Cullen. Londýnčania mali výraznú prevahu v držaní lopty a v 78. minúte ju zužitkoval na druhý presný zásah v zápase Palmer. Reakcia hostí však bola opäť rýchla a o tri minúty neskôr zariadil deľbu bodov írsky obranca Dara O'Shea.Blízko k zakopnutiu bol aj Tottenham, ktorý prehrával s Lutonom od tretej minúty. Nováčika súťaže poslal do vedenia Tahith Chong, no tlaku "kohútov" neodolal. V 51. minúte si strelil vlastný gól Issa Kabore a v 86. minúte rozhodol o víťazstve Spurs kapitán Son Heung-min.Šesť gólov padlo v stretnutí medzi Sheffieldom United a Fulhamom. Remíza 3:3 sa zrodila po bezgólovom prvom polčase. Na lavičke Fulhamu strávil zápas slovenský brankár Marek Rodák.Newcastle United zvíťazil nad West Hamom 4:3. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka odchytal za domácich celý duel a jeho spoluhráči otočili nepriaznivý stav z 1:3 na 4:3 v priebehu 13 minút. Dvakrát sa strelecky presadili Alexander Isak a Harvey Barnes. Newcastlu patrí v tabuľke ôsma priečka, "kladivári" sú na siedmom mieste a nazbierali o bod viac.Skóre zápasu otvoril v šiestej minúte z pokutového kopu Isak. Do polčasovej prestávky však išli hostia do vedenia gólmi Michaila Antonia a Mohammeda Kudusa. Tri minúty po zmene strán zvýšil na rozdiel dvoch gólov Jarrod Bowen. Newcastlu sa už v prvom dejstve zranil kapitán Jamaal Lascelles, duel nedohral ani Miguel Almiron, ktorý opustil ihrisko po 11 minútach od svojho príchodu a nahradil ho Barnes. V 77. minúte znížil opäť z penalty Isak a v závere otočil skóre dvoma gólmi striedajúci Barnes. V nadstavenom čase ešte videl domáci útočník Anthony Gordon červenú kartu.Aston Villa po prehre a remíze v predchádzajúcich dvoch kolách bodovala naplno. Doma zdolala Wolverhampton 2:0.





Aston Villa - Wolverhampton Wanderers 2:0 (1:0)



Góly: 36. Diaby, 65. Konsa



AFC Bournemouth - FC Everton 2:1 (0:0)



Góly: 64. Solanke, 90.+1 Coleman (vlastný) - 87. Beto





FC Chelsea - FC Burnley 2:2 (1:0)



Góly: 44. a 78. Palmer (prvý z 11 m) - 47. Cullen, 81. O'Shea. ČK: 40. Assignon po druhej ŽK.





Nottingham Forest - Crystal Palace 1:1 (0:1)



Góly: 61. Wood - 11. Mateta





Sheffield United - FC Fulham 3:3 (0:0)



Góly: 58. a 70. Brereton Diaz, 68. McBurnie - 62. Palhinha, 86. De Cordova-Reid, 90.+3 Muniz



/M. Rodák (Fulham) bol na lavičke náhradníkov/





Tottenham Hotspur - Luton Town 2:1 (0:1)



Góly: 51. Kabore (vlastný), 86. Son Heung-min - 3. Chong



Newcastle United - West Ham United 4:3 (1:2)



Góly:

6. a 77. Isak (oba z 11 m),

83. a 90. Barnes - 21. Antonio,

45.+10 Kudus,

48. Bowen.

ČK: 90.+4 Gordon (Newcastle)

po druhej ŽK.