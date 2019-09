Premiér má čeliť odvolávaniu opäť v piatok na mimoriadnej schôdzi

Na archívnej snímke Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 10. septembra (TASR) - Mimoriadna schôdza na vyslovenie nedôvery premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) má byť v piatok (13. 9.) o 13.00 h. Pre TASR to potvrdil riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady (NR) SR Tomáš Kostelník.Schôdzu iniciovala opozícia, ktorá nebola spokojná s tým, ako sa presunulo hlasovanie o nedôvere premiérovi na koniec riadnej schôdze parlamentu. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) tak urobil v pondelok (9. 9.) po tom, ako sa opätovne pre neúčasť poslancov nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu s týmto bodom programu. Zaradil ho preto na koniec nasledujúcej 49. schôdze, ktorá sa začne v utorok.Premiér a ministri jeho vlády sú pripravení naďalej sa zúčastniť na opozičnom pokuse o Pellegriniho odvolanie z funkcie. Povedal to v pondelok v reakcii na iniciovanie ďalšej schôdze s tým, že bude kedykoľvek rád hovoriť s poslancami o ich kontaktoch so 'závadovými' osobami.Vláda už povedala, že s odvolaním nesúhlasí a vidí za ním účelovosť opozície. Pôvodne sa mal predseda vlády pred poslancov postaviť v piatok (6. 9.), ani vtedy sa pre neúčasť viacerých zákonodarcov schôdzu nepodarilo otvoriť.Predsedu vlády chce o kreslo pripraviť opozícia. Dôvodom je, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, čo sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vláda s odvolaním nesúhlasí, Jankovská medzičasom vo funkcii skončila.