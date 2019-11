Premiér Malty: Podnikateľovi podozrivému z vraždy milosť neudelia

Prominentný podnikateľ Yorgen Fenech, ktorý bol v stredu 20. novembra 2019 zadržaný v rámci vyšetrovania vraždy novinárky Daphne Caruanaovej Galiziovej, prichádza v sprievode polície na prehliadku svojej jachty v Portorose 22. novembra 2019. Fenecha prepustili vo štvrtok 21. novembra na kauciu. Caruanaová Galiziová zomrela v roku 2017 pri výbuchu bomby vo svojom vozidle, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 29. novembra (TASR) - Podnikateľovi Yorgenovi Fenechovi, ktorý je hlavným podozrivým v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej, neudelia prezidentskú milosť výmenou za ďalšie informácie o prípade. Oznámil to v piatok nadránom maltský premiér Joseph Muscat po skončení schôdzky vládneho kabinetu, ktorá sa začala vo štvrtok večer a trvala vyše šesť hodín.Muscat uviedol, že k takémuto rozhodnutiu dospela vláda po odporúčaní, ktoré vo veci vyslovili generálny prokurátor i policajný komisár, informuje agentúra AFP.Vyšetrovanie vraždy novinárky viedlo tento utorok k rezignácii šéfa kancelárie maltského premiéra Keitha Schembriho, ako aj dvoch členov vlády - ministra pre cestový ruch Konrada Mizziho a ministra hospodárstva Chris Cardona.Schembriho v utorok vypočúvali v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Caruanovej-Galiziovej. Maltský premiér Joseph Muscat následne oznámil jeho rezignáciu. Schembriho potom zatkla polícia, no vo štvrtok ho prepustili z väzby bez vznesenia obvinení.Schembriho povolali na výsluch po tom, ako podnikateľ Fenech, ktorý je v prípade vraždy novinárky hlavným podozrivým, vyšetrovateľom oznámil, že má dôkazy spájajúce Schembriho s nelegálnymi aktivitami. Fenech pritom Schembriho označil podľa zdrojov z prostredia maltskej polície, na ktoré sa odvoláva agentúra AFP, za strojcu vraždy Caruanovej-Galiziovej.povedal po schôdzke kabinetu Muscat novinárom, dodajúc, že rozhodnutie o neudelení milosti bolo jednomyseľné.Premiér Muscat už dlhodobo čelí ostrej kritike za to, akým spôsobom vláda k vyšetrovaniu vraždy pristupuje, pričom v utorok prisľúbil, že zo svojho úradu odstúpi, ak sa preukáže, že existuje akákoľvek väzba, ktorá by ho s vraždou spájala. V piatok médiám povedal, že jeho vláda je odhodlaná vyšetriť všetky obvinenia z protiprávnych činov.Novinárku Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola investigatívnou novinárkou i ostrú kritičku maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute.Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Schembriho a exministra Mizziho. Členovia jej rodiny vyzývajú premiéra Muscata na odstúpenie. Podľa ich slovlebo Schembriho a Mizziho ochraňoval.