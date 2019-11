Pri používaní platobných kariet je na mieste zvýšená opatrnosť

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. novembra (TASR) - Počas predvianočného obdobia Slováci nakupujú a míňajú viac ako počas zvyšku roka. Stále častejšie pritom využívajú debetné či kreditné karty, pričom mnohí denne bežne urobia aj niekoľko bezhotovostných platieb. Pri nákupoch na internete, platení kartou alebo mobilom v kamenných predajniach či pri vyberaní hotovosti z bankomatov treba ale byť obozretný.Nielen na Slovensku je bežné, že ľudia si píšu PIN ku svojej platobnej karte na rôzne miesta. Nájdu sa aj takí, ktorí si lepia papierik s PIN-om priamo na kartu alebo si ukladajú štvormiestny kód do mobilu pod názvom PIN, čo prípadným zlodejom mimoriadne vyhovuje.radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.Pri platbe kartou podľa neho v ktoromkoľvek kamennom obchode alebo reštaurácii prostredníctvom bežne rozšíreného POS terminálu, nikdy by jej majiteľ nemal spúšťať svoju debetnú alebo kreditnú kartu z dohľadu. Napríklad v reštaurácii sa môže stať, že čašník by chcel odísť s kartou niekam, kde majú platobný terminál. Podobná situácia sa môže stať aj v predajni.zdôrazňuje ombudsman.Čoraz viac Slovákov v dnešnej dobe kupuje darčeky, ale aj bežný spotrebný tovar na internete. Aj tu sa ľahko môžu stať obeťou podvodníkov a prísť tak o peniaze. Odporúča sa nakupovať len v overených e-shopoch. Overiť si ich možno zadaním do bežne využívaného vyhľadávača a tam si pozrieť počet recenzií, ako aj hodnotenia e-shopu od užívateľov. Pokiaľ sa platí za objednaný tovar priamo na internetovej stránke (zadávate číslo karty, jej platnosť, držiteľa a CVC kód) je dobré skontrolovať si v prehliadači, či má stránka v adrese „https“ a či je tam aj ikonka s visiacim zámkom alebo kľúčom. To znamená, že ide o zabezpečenú platobnú bránu.Podvodníci nezriedka používajú aj tzv. phishing, kde sa snažia od ľudí vylákať citlivé údaje." konštatuje ombudsman.