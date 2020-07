Premiér Matovič bude čeliť návrhu na odvolanie, Kollár oznámil termín mimoriadnej schôdze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2020 - Mimoriadne zasadnutie pre návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽaNO) sa uskutoční vo štvrtok.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) povedal, že spoločný návrh klubov poslancov strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a poslancov vznikajúcej strany Petra Pellegriniho Hlas – sociálna demokracia ešte nevidel. Podnetom na odvolanie premiéra je kauza jeho diplomovej práce.Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky boli podľa harmonogramu schôdzí v prvý letný mesiac v parlamente dva rokovacie týždne, a to od 7. do 17. júla 2020.Ministri sa na riadnom rokovaní vlády opäť stretnú 12. augusta. „Prestávka v rokovaniach je naplánovaná od 22. júla do 11. augusta 2020. Vláda je však pripravená kedykoľvek zasadnúť v prípade, ak si to vyžiada situácia,“ informoval agentúru SITA tlačový odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.