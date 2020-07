Viskupič žiada rýchlejšie čerpanie eurofondov, Remišovej zaslal list s návrhmi opatrení

Viskupič chce eurofondy čerpať hneď od začiatku

Rekonštrukcie škôlok či budovanie cyklotrás

22.7.2020 (Webnoviny.sk) - Lepšiemu a rýchlejšiemu čerpaniu eurofondov v období 2014 až 2020 a v blížiacom sa období 2021 až 2027 by malo pomôcť zníženie byrokracie, zjednodušenie kontrol verejného obstarávania či silnejšie postavenie žúp pri využívaní eurofondov.Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja, zhodli sa na tom trnavský župan a predseda Združenie samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič a štátny tajomník Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR „Eurofondy dnes tvoria 80 percent všetkých verejných investícií na Slovensku. Ako SK 8 preto dlhodobo apelujeme na oveľa lepšie a rýchlejšie čerpanie eurofondov. Pánovi štátnemu tajomníkovi Ledeckému som preto prezentoval naše odporúčania v príprave nového programového obdobia. Ak čoskoro nezodpovieme otvorené otázky, nebudeme schopní hneď od začiatku roka 2021 čerpať nové európske fondy. To by bola zásadná chyba a premárnená príležitosť,“ povedal Viskupič.Župani upozorňovali už predchádzajúcu vládu, že predlžovanie a komplikovanie prípravy nového programového obdobia 2021 až 2027 poškodí schopnosť čerpať eurofondy. Samotná Európska komisia sa v minulosti viackrát vyjadrila, že je na zodpovednosti členského štátu, ako si nastaví vnútorné parametre.V záujme čo najskoršieho začiatku čerpania, Trnavský samosprávny kraj presadzuje vylepšenie súčasného modelu. Zásadné zmeny alebo tvorba modelu nanovo totiž môžu výrazne predĺžiť už beztak oneskorené prípravy. Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) , predovšetkým Integrovaný regionálny operačný program (IROP) , sú podľa SK8 jedným z najdôležitejších zdrojov finančných prostriedkov, z ktorých samosprávy spolufinancujú investície do bezpečnej cestnej infraštruktúry, zlepšenia prístupu ku kvalitnejším verejným službám či rozvojové projekty so zameraním napríklad na ochranu životného prostredia.V tejto súvislosti Viskupič zaslal podpredsedníčke vlády a ministerke Veronike Remišovej (Za ľudí) list s návrhmi konkrétnych opatrení na zásadné zrýchlenie procesov. Najmä kontroly verejného obstarávania tak, aby obce a mestá mohli čerpať prostriedky na rekonštrukcie škôlok, či výstavbu cyklotrás.Prijatie opatrení už toto leto by podľa neho výrazne pomohlo zlepšiť čerpanie ešte v aktuálnom programovom období 2014 až 2020.„Špeciálne v období ekonomickej recesie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 môžu eurofondy nasmerované do opráv ciest alebo energetického zefektívnenia budov škôl, kultúrnych inštitúcií či zariadení sociálnych služieb pomôcť pri obnove ekonomickej aktivity a udržaní zamestnanosti v krajoch,“ dodal Viskupič.