Premiér Matovič dohodol pre Slovensko dva milióny dávok Sputnika V, dohodu označil za malý zázrak (video)

aktualizované 19. februára 15:53



Polovičná cena voči Moderne

V prieskume vyjadrilo podľa premiéra ochotu dať sa zaočkovať 68 % ľudí. Keby bola na Slovensku k dispozícii aj vakcína Sputnik V, ochota opýtaných stúpla zo 68 % na takmer 74 %.

pýta sa premiér s odkazom na koaličného partnera. Bol by podľa jeho slov veľmi rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí udelil vakcíne výnimku a umožnil tak občanom očkovať sa ňou.

Životy sú viac ako koaličná zmluva

Premiér hľadá ďalšieho triedneho nepriateľa

19.2.2021 (Webnoviny.sk) -Premiér Igor Matovič dohodol pre Slovensko dva milióny dávok ruskej vakcíny Sputnik V do júna tohto roka. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že rokovaním s ruským ministrom hospodárstva strávil hodiny. Dohodu označil za „malý zázrak“. Celá vláda o tom podľa neho vedela, ministri o tom boli informovaní v pondelok 15. februára na koaličnej rade.Ruskou vakcínou by po jej plnej dodávke mohol byť podľa Matoviča zaočkovaný každý štvrtý Slovák, ktorý na tlačovej konferencii predstavil prieskum verejnej mienky. Z prieskumu agentúry AKO vyplýva, že ak by do výberu vakcín pribudla ruská vakcína, zaočkovalo by sa o 8,3 % populácie viac.Očkovať by sa teda dalo o 300-tisíc ľudí viac iba preto, že by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V. „To je nám naozaj jedno, či sa na Slovensku zaočkuje 300-tisíc ľudí navyše?“ pýta sa premiér. Strana Za ľudí sa podľa neho rozhodla robiť pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny.Matovič dodal, že cena za dve dávky ruskej vakcíny vychádza v prepočte na 17 eur, čo je polovičná suma voči Moderne . Predseda vlády by sa podľa jeho slov dal zaočkovať ruskou vakcínou, ak by bola k dispozícii. „Bez najmenších problémov,“ dodal.„Preto si kladiem otázku, o čo nám tu ide. Ideme spolu bojovať za ľudí alebo proti ľudom?“Zároveň uviedol, že pokiaľ by si mal predseda vybrať medzi koaličnou zmluvou alebo zdravím a životmi ľudí, vybral by si zdravie, život a verejný záujem. „V tejto koalícii je všetko možné,” povedal premiér s tým, že je možné, že podpíše „recept na záchranu milióna ľudí”, pričom koaličný partner následne oznámi, že odchádza z koalície.„Keď koaličný partner teraz si povie, že politikárčenie je cennejšie a hra na percentá ľudí, ktorí nemajú radu Rusko, holt, to bude ich rozhodnutie,” vyhlásil Matovič. Doplnil, že politici by sa mali špeciálne v čase pandémie správať zodpovedne. „O životoch a smrti by sa politikárčiť nemalo," skonštatoval premiér.Matovič zároveň povedal, že by bol rád, kedy aj parlamentná opozícia spolupracovala s vládou v boji proti pandémii. „Lebo čo je rozdiel medzi nami a Britániou, alebo Portugalskom a podobnými krajinami, kde ten lockdown zaberá? No to, že všetci ťahajú spolu,” povedal. Ako protiklad uviedol premiér opozičné zhromaždenia 17. novembra minulého roku, kde podľa jeho slov opoziční politici „ako opice nadskakovali bez rúšok a teraz ich kolega je na umretie (poslanec Ľubomír Petrák, pozn. SITA)”. „Ale to už nepovedia, že oni sú toho príčinou,” dodal Matovič.Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vo svojom stanovisku apeluje na to, že minister zdravotníctva môže z vlastného rozhodnutia udeliť neschválenej vakcíne výnimku. Premiér podľa strany hľadá len ďalšieho triedneho nepriateľa, na ktorého by mohol zhadzovať zodpovednosť a posielať ho kopať hroby.„Ak tu vakcínu chce mať, nech namiesto hysterických tlačoviek vydá pokyn svojmu ministrovi a vakcínu sem dovezú. Ak nám Sputnik môže pomôcť, treba ho objednať a dôrazne upozorniť ľudí, že ide o experimentálny neregistrovaný liek,“ uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.